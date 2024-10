Com chegada de frente fria, população deve ficar alerta para risco de tempestades

As variações climáticas são comuns na Primavera, começa explicando o meteorologista Carlos Raupp, conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP). No entanto, os avisos dos últimos dias para temporais e ventos fortes levantam um alerta importante para os riscos dessas intempéries.

O especialista conta que a previsão é de dia quente para esta sexta-feira (18), mas, logo em seguida, com a chegada de uma frente fria, entre a noite de sexta e a manhã de sábado (19), o que gera uma possibilidade de instabilidade climática. “Essa frente fria vai trazer chuvas que vão ocorrer até domingo. A população deve ficar atenta aos alertas meteorológicos e, em especial, aos da Defesa Civil”, afirma o também professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP).

Na capital paulista, os impactos da chuva da semana passada, especialmente da sexta-feira (11), ainda estão presentes em muitas regiões. Apesar de comuns à atual estação, essas mudanças impactam diretamente na qualidade de vida das pessoas. “As variações abruptas que têm ocorrido nas últimas semanas são uma característica da Primavera. É uma estação conhecida por isso, com a transição entre o Inverno, que normalmente tem temperaturas mais baixas, e o Verão, caracterizado pelas temperaturas mais altas. Acaba ocorrendo mais chegadas de frentes frias, chuvas que duram de um a três dias, seguidas com condições pouco estáveis, que voltam a mudar”, detalha.

A nova previsão tende a ser mais fraca que a da semana anterior, mas pode ocasionar problemas nos abastecimentos elétricos e de água. Reforçando a necessidade de proteção, o meteorologista aconselha o que fazer nessas horas. “Durante as chuvas fortes, o recomendado é se abrigar em edificações seguras e evitar estar próximo a árvores”, pontua.

As concessionárias de energia também foram convocadas pela Defesa Civil para uma reunião, na quinta-feira (17), com o intuito de se prepararem para os eventos dos próximos dias. Levando em consideração que o apagão passado deixou mais de 3 milhões de pessoas sem luz.