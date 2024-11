Com chegada de 12º voo do Líbano, operação supera 2,5 mil resgates

O décimo segundo voo da Operação Raízes do Cedro pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, às 4h56 desta quarta-feira, 20 de novembro. A bordo da aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, 204 passageiros resgatados da região de conflito no Oriente Médio, incluindo três crianças de colo. Também vieram quatro animais de estimação.

Desde o início da operação, em 5 de outubro, a Raízes do Cedro já retirou do Líbano 2.513 pessoas e 33 pets. É a maior operação de repatriação e resgate de brasileiros e familiares de uma zona de conflito da história do país.

RECEPÇÃO — Na chegada a Guarulhos, a operação conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), do Ministério da Saúde, da Polícia Federal, da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

NOVOS VOOS — O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, segue em contato com brasileiros e familiares para prestar-lhes assistência consular e verificar a necessidade de promover novos voos de repatriação, a depender da demanda e das condições de segurança no terreno.

ORIENTAÇÕES — O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para os que disponham de recursos, que procurem deixar o território libanês por meios próprios.

PRIORIDADE — O aeroporto de Beirute continua em operação, com a realização de voos diários da companhia libanesa Middle East Airlines. A empresa, após negociações com a Embaixada do Brasil em Beirute, está priorizando passageiros portadores de passaportes brasileiros em seus voos com destino a Madri, Frankfurt, Londres e Roma.

PLANTÃO — O número de plantão consular do Itamaraty segue à disposição, em caso de necessidade, com Whatsapp: +55 (61) 98260-0610.

O QUE É — A Operação Raízes do Cedro foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir do acirramento do confronto entre Israel e o grupo Hezbollah, que atua no Líbano. A logística de repatriação envolve o uso de aeronaves e de servidores da Força Aérea Brasileira e um intenso trabalho de articulação do Itamaraty.