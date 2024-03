Com Centrais Estaduais, Detran-SP agiliza atendimento à população

O Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) inaugura um novo capítulo no atendimento aos cidadãos, caracterizado pela eficiência e uniformidade. As Centrais Estaduais representam um marco na prestação de serviços, centralizando e padronizando procedimentos em todo o Estado, como parte do processo de transformação digital empreendido pela autarquia.

O objetivo primordial é oferecer respostas mais rápidas e padronizadas, reduzindo drasticamente os prazos de espera. Uma solicitação que antes levaria até 10 dias úteis para conclusão, agora pode ser resolvida em até 10 minutos, graças à gestão centralizada das Centrais Estaduais, apoiada por tecnologias de Inteligência Artificial (IA) que garantem integridade e controle dos processos.

Essas Centrais têm como propósito unificar processos e capacitar os servidores por meio de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), tornando cada etapa do atendimento mais transparente e objetiva. Com mais de 10 Centrais vinculadas às diversas diretorias do Detran-SP, incluindo Administração, Atendimento ao Cidadão, Educação para o Trânsito e Fiscalização, Habilitação e Veículos, a padronização se estende por toda a gama de serviços oferecidos.

Essa medida faz parte de um amplo esforço de transformação digital, iniciado em agosto de 2023, que tem sido gradualmente expandido para diversos serviços. Atualmente, são 71 serviços eletrônicos no portal www.detran.sp.gov.br e outros 60 disponibilizados pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI!), via Usuário Externo. Em 2023, o Departamento contabilizou um crescimento de 30,1% na procura pelos serviços digitais. Só em relação ao serviço de renovação da CNH, foram 89,7% feitas digitalmente, um total de 4.097.903 documentos.

O cidadão continuará solicitando os serviços nas unidades do Detran-SP e do Poupatempo em todo o Estado, e as demandas serão direcionadas para a Central Estadual competente, garantindo um atendimento ágil e eficaz.

O que muda na prática?

O principal impacto será no tempo de retorno das solicitações. Alguns serviços como Transferência interestadual de condutores e candidatos à primeira habilitação, solicitação de redirecionamentos médicos e psicotécnicos, alteração do tipo processo (RENACH) para utilização de exames válidos, que, antes eram realizados no prazo de até 10 dias úteis em algumas regionais, passaram a ser realizados pela Central correspondente em até 10 minutos.

Transformação Digital

Além de melhorar o atendimento, a transformação digital também contribui para a redução do uso de papel. Desde 2023, essa iniciativa já resultou em uma economia de quase R$ 1,5 milhão para os cofres públicos, além de liberar espaço anteriormente ocupado por mais de 800m² documentos físicos, até janeiro deste ano. A “despapelização” promoveu ainda a devolução de oito galpões locados para o armazenamento dos documentos.

Vale destacar que, o Detran-SP realiza a despapelização de suas áreas obedecendo o prazo de guarda, referente à tabela de temporalidade da autarquia, para cada tipo de documento. Agora, o foco está na digitalização e armazenamento na nuvem de todo o acervo documental, promovendo uma gestão mais eficiente e sustentável para o Detran-SP.