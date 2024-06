Com capacidade máxima, portões de Petrolina são fechados com show de Thiago Aquino

Portões fechados! Na noite deste sábado (15), Petrolina atingiu sua capacidade máxima. Logo no início dos shows, por volta das 21h, os portões do evento foram fechados, após receber cerca de 100 mil pessoas, para prestigiar a apresentação de Thiago Aquino.

Conhecido por o “repertório mais gostoso do Brasil”, o cantor levou a força do arrocha no período junino. “Ligação Covarde”, “Casamento Cancelado”, “Cuidado”, “Lua”, “Dejavu”, entre outros sucessos embalaram a apresentação do artista.

Fenômeno do arrocha, o jovem de 29 anos, que acumula mais de um bilhão e meio de streams nas plataformas e é figurinha marcada nos principais festejos do nordeste. Atualmente, trabalha o 8º volume da série ‘Só Pedrada’, trazendo o melhor do arrocha repleto de paixão e sofrência.