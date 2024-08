Com campeã olímpica Bia Souza, Brasil bate Itália nas equipes de judô e garante o bronze

Com campeã olímpica Bia Souza, Brasil bate Itália e garante o bronze no judô. Com direito a disputa acirradíssima, os brasileiros conquistaram a medalha nas equipes mistas.

O placar da disputa foi 4 a 3, com vitórias de Rafael Macedo, a campeã olímpica Bia Souza e Rafaela Silva duas vezes, já que a categoria dela foi escolhida para a batalha definitiva. Leonardo Gonçalves, Willian Lima e Ketleyn Quadros foram derrotados.

O desempenho é o mesmo de Londres-2012, quando o país também conquistou quatro medalhas.

Naquele ano, foram medalhistas Sarah Menezes (-48kg, ouro), Mayra Aguiar (-78 kg, bronze), Felipe Kitadai (-60 kg, bronze) e Rafael Silva (+100 kg, bronze).

Neste ano, foram medalhistas Bia Souza (+78kg, ouro), Willian Lima (-66 kg, prata), Larissa Pimenta (-52kg, bronze) e equipes mistas (bronze).