Com campeã mais jovem da história, relembre como foi a final feminina do WSL 2024

Relembre a final da WSL feminina; final entre americanas teve como campeã Caitlin Simmers

A WSL, World Surf League, teve a sua temporada 2024 finalizada. Na categoria feminina, quem levou a melhor foi a americana Caitlin Simmers, de apenas 18 anos, que confirmou o favoritismo para a etapa final.

Vale destacar que o surfe tem crescido nas casas de apostas, contando com boa ajuda do impulsionamento dos Jogos Olímpicos, que desde Tóquio contam com a modalidade na disputa. Se você decidir entrar no jogo e fazer seus palpites, não se esqueça: jogue com responsabilidade.

O Circuito Mundial da WSL adotou um novo formato em 2021. Agora, após todas as etapas, em que os pontos são acumulados, os cinco melhores surfistas avançam para a etapa final, disputada no formato mata-mata

Porém, a posição é fundamental, já que quanto melhor for, menos confrontos terá que fazer para ficar com o título. Foi o caso de Caitlin Simmers, que liderou, então só precisou vencer uma adversária na Finals.

Como foi a etapa final feminina?

Caitlin Simmers chegou à etapa final na liderança, com 52.930 pontos. Ela conquistou vitórias em Pipeline, Bells Beach e Saquarema, garantindo a vantagem de avançar diretamente para a final, onde aguardaria sua adversária.

Enquanto isso, na primeira rodada a brasileira Tatiana Weston-Webb, que chegou em quinto, encarou a australiana Molly Picklum e venceu. Na segunda rodada, Tati enfrentou a costa riquenha Brisa Hennessy e também levou a melhor, avançando para a semifinal.

No entanto, diante de Caroline Marks, foi a americana quem levou a melhor e avançou para a final, onde enfrentou sua compatriota. Na decisão, diferentemente das outras rodadas, o confronto é disputado em uma série melhor de três baterias.

Em três batalhas, Caitlin Simmers levou a melhor por 2 a 1, de virada. Na primeira bateria, Caroline conseguiu a maior nota da competição, 9.60. Já na segunda, Simmers levou no somatório com 18.37. Na última bateria, o título veio após um 8.33.

Com o resultado, Caitlin Simmers se tornou a campeã mundial mais jovem da história, assumindo o posto que era de Carissa Moore.

Finals mudará de local em 2025

A partir de 2025, a etapa final da WSL terá um novo local de disputa: Fiji, na Oceania. Com isso, o evento de 2024 marcou a despedida da Califórnia como palco da grande decisão.

Portanto, na próxima temporada, os embates finais serão nas ondas de Lower Trestles, que ficam próximas à cidade de San Clemente. O local é famoso por ter muita variedade e consistência, oferecendo ondas grandes e tubulares, mas também opções pequenas e manobráveis.

Vale destacar que a praia fica em um reserva ambiental, sendo necessário caminhar por 10 minutos em uma trilha. O local já contou com etapas de temporada regular da WSL.

Com toda essa emoção, o surfe também chama a atenção nas casas de apostas e, para fazer palpites no esporte, aproveite ofertas de bônus sem depósito.

Aposta é assunto para adultos: é necessário ser maior de idade para criar uma conta em qualquer empresa. Após atender a esse requisito, basta fazer seu cadastro, adicionar saldo e você estará apto a apostar.