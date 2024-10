Com campanha propositiva, Gilvan participa de sabatina ao vivo

Gilvan, candidato a prefeito de Santo André, participou nesta segunda-feira (30) de uma sabatina do Viva ABC, transmitida pelas redes sociais, onde pôde responder sobre diversos temas relevantes para a população, como segurança, saúde e mobilidade.

“Foi muito importante essa sabatina porque tivemos tempo para falar sobre nossas propostas para diversas áreas da cidade e mostrar para a população que o nosso projeto representa a continuidade do trabalho que vem sendo realizado pelo prefeito Paulo Serra. Tenho certeza que quem assistiu pode conhecer um pouco mais do que pensamos para a cidade”, comentou Gilvan.

O candidato ainda cumpriu agenda na rua com caminhada, andou de caminhão de som por vários bairros da cidade e participou de uma outra sabatina, mas da sucursal de Santo André da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). “Estamos falando com todos os setores da sociedade porque queremos construir um governo participativo, mesmo modelo usado pelo Paulo Serra”, pontuou Gilvan.

“Não tenho dúvidas de que o Gilvan é a melhor escolha para Santo André. É o cara que confio e que vai continuar o trabalho que estamos realizando”, destacou o prefeito Paulo Serra.