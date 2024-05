Com campana e registro de imagens, polícia acaba com quadrilha de tráfico de drogas no interior

A Polícia Civil desmantelou uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na cidade de Garça, na região me Marília, no interior de São Paulo. Os agentes passaram 90 dias investigando o grupo, realizaram campanas e conseguiram mais de 2,5 mil imagens dos envolvidos vendendo entorpecentes no varejo.

Foi possível identificar o dono do local, os seguranças e vendedores, bem como os responsáveis por informar sobre a aproximação da polícia. Por meio dos registros, os agentes também descobriram a dinâmica de gerenciamento do ponto de venda de drogas, que funcionava dia e noite, e aceitava todos os meios de pagamento desde dinheiro a cartões de crédito e débito, além do Pix.

Com 25 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, os investigadores prenderam quatro suspeitos em flagrante, sendo três homens e uma mulher, e apreenderam três adolescentes. O Setor de Investigações Gerais (SIG) de Garça esteve à frente das apurações e deflagrou a Operação Sodoma e Gomorra para o cumprimento dos mandados na última sexta-feira (24).

A ação teve apoio de equipes das delegacias seccionais de Bauru e Tupã, e da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Garça. Foram, ao todo, cem policiais civis em 27 viaturas, além do helicóptero pelicano do Serviço Aerotático (SAT).

O Canil do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Bauru também prestou apoio na operação. Os cães ajudaram a encontrar drogas que estavam enterradas.

Dez tijolos de maconha, que totalizaram mais de seis quilos, foram encontrados enterrados em uma região de mata. Ainda nas proximidades, as equipes acharam diversos pacotes de cocaína, já embalados para a venda.

Máquinas de cartões, dinheiro, cadernos com a contabilidade do tráfico e celulares também foram apreendidos na ação. Os envolvidos foram indiciados e permanecem à disposição da Justiça.