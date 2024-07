Com calor fora de época, cidades de SP devem ter temperaturas acima de 30°C nesta quinta (18)

Se em pleno inverno alguém perguntar se vai dar praia, a resposta provavelmente será negativa. Mas vai.

A formação de um bloqueio atmosférico, que irá gerar uma massa de ar quente, proporcionará temperaturas máximas acima de 30°C nesta quinta-feira (18) em boa parte do estado de São Paulo.

Em Santos, na Baixada Santista, a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que os termômetros podem marcar até 32ºC na tarde desta quinta. Na vizinha São Vicente, a previsão é de até 33°C.

Em São Sebastião, no litoral norte, a tendência é de 31°C de máxima.

Segundo a Climatempo, a formação do bloqueio atmosférico deverá elevar a temperatura entre a região central e o sul do país a partir desta quinta, principalmente à tarde.

A agência alerta que praticamente todo o estado poderá ter termômetros com marcas 5°C acima da média para o período até a próxima semana.

Segundo a Climatempo, uma massa de ar quente se estabelecerá na faixa central do país, favorecendo o retorno de temperaturas mais altas até o sul.

O bloqueio atmosférico, explica, impede a formação de grandes nuvens de chuva, além de bloquear o avanço das frentes frias em direção às regiões centrais do Brasil.

Temperaturas em torno de 30°C devem ser registradas em praticamente todas as regiões do estado de São Paulo, ao menos até domingo (21).

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, a temperatura apresenta elevação durante as tardes, mas as noites, madrugadas e início das manhãs continuam frias, como é comum nessa época do ano.

É aí que poderão surgir contrastes e grandes amplitudes térmicas, a diferença entre as temperaturas mínimas e máximas.

Santos, por exemplo, em menos de 24 horas salta de 32ºC de máxima na quinta para 9º de mínima nas primeiras horas da manhã de sexta-feira (19).

Conforme a Climatempo, as noites e madrugadas continuam geladas devido à menor incidência de radiação solar ao longo do dia e ao período mais curto de horas de sol.

Na cidade de São Paulo, o Inmet aponta que até domingo as máximas podem chegar a 27°C, As madrugadas e manhãs serão frias, com temperaturas pouco acima de 10°C, aponta o Inmet.

Para quem quer fugir do calor fora de hora e encarar dias típicos de inverno, a previsão é de geada, a partir desta sexta-feira em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. No domingo, a mínima prevista é de 3°C.

Não há previsão de chuva para os próximos dias no estado de São Paulo.

PREVISÃO DO TEMPO

NEVOEIRO

A Marinha emitiu um alerta nesta quarta-feira (17) afirmando que a interação entre uma massa de ar frio com a temperatura da superfície do mar relativamente mais quente poderá ocasionar nevoeiros esparsos na faixa litorânea entre Chuí (RS) e Peruíbe (SP), entre a madrugada e a tarde desta quinta.