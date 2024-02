Com cabines esgotadas, Navio da Xuxa tem Olodum agitando o primeiro dia de navegação

Saindo do porto de Santos nesta quinta-feira (22), o CarnaXuxa, segunda edição do Navio Xuxa promovido pela PromoAção, a maior empresa de festival temático navegante do mundo, teve fotos com a rainha e sua primeira noite de shows embalada por ninguém menos que Olodum.

A comandante do ‘CarnaXuxa’, esbanjou muito carisma e assumiu o papel de rainha e anfitriã do transatlântico, e no teatro do MSC Preziosa fez sua primeira sessão de fotos com amigos, convidados e fãs.

Já a noite, em uma apresentação de quase 2 horas de duração, o grupo Olodum trouxe os famosos tambores de Salvador para o alto mar e fez um verdadeiro batuque de Carnaval. Sucessos como ‘Faraó Divindade Do Egito’, ‘Vem Meu Amor’, ‘Requebra’ e ‘Várias Queixas’ colocou todos os tripulantes para cantar e dançar no primeiro dos quatro dias de shows.

Os próximos três dias de festa no oceano terão shows da rainha dos baixinhos, Filhos de Ninguém com Juno, Dj Malboro, Pabllo Vittar e muito mais, além de muitas surpresas.

Esse é o segundo navio da Xuxa, onde todas as cabines foram vendidas. Ao total são receber 4.335 passageiros distribuídos em mais de 1751 cabines.