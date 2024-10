Com Bernardo Tibúrcio, Brasil está nas finais do Motocross das Nações

Primeiro desafio superado por Bernardo Tibúrcio e a equipe brasileira no Motocross das Nações 2024. Na pista de Matterley Basin, na Inglaterra, o piloto da equipe Honda Racing fez sua parte na categoria MX2 e somou pontos importantes para classificar o time às corridas decisivas deste que é um dos mais tradicionais eventos do motociclismo off-road, em sua 77ª edição. Ao lado de Enzo Lopes (MXGP) e Fábio Santos (Open), o mineiro acelera neste domingo (6/10) em busca de melhorar o resultado brasileiro no evento considerado a “Copa do Mundo” da modalidade (o 14° lugar, conquistado nas primeiras vezes em 2008 e 2009, com trios compostos exclusivamente por pilotos Honda Racing).



Estreante no Motocross das Nações, Tibúrcio, com a motocicleta Honda CRF 250R, completou a corrida classificatória da MX2 em 16° lugar entre os 36 pilotos que largaram. Manteve um ritmo constante e terminou à frente de nomes de maior experiência. “Nos treinos eu estava um pouco travado, mas consegui me soltar na corrida, fiz uma boa largada, me mantive entre a 14ª e a 16ª posições. Conseguimos a classificação e agora vamos com força total para as finais”, resumiu.



Lopes foi o 22° na bateria da MXGP e Santos completou em décimo a prova da Open. Com isso, o Brasil fechou o sábado (5/10) em 16° lugar, garantindo-se entre os 19 times que avançaram diretamente às finais. Nesta próxima fase, os pilotos aceleram em disputas que mesclam categorias: MXGP/MX2, MX2/Open e MXGP/Open. A posição de chegada em cada bateria equivale à pontuação somada e o país que terminar com o menor número de pontos (após o descarte do pior resultado) é o campeão do Motocross das Nações.



Motocross das Nações 2024

Matterley Basin (Inglaterra)



Programação*

(horários de Brasília)



Domingo (6/10)

9h – Corrida 1 (MXGP / MX2)

10h30 – Corrida 2 (MX2 / Open)

12h – Corrida 3 (MXGP / Open)



* A programação é fornecida pela organização do evento e está sujeita a alterações.