Com Belo nos vocais, Soweto encerra turnê “Sow3t0”, em São Paulo

Após rodar o Brasil durante o ano de 2024, a turnê Sow3t0 (lê-se Soweto 30), com Belo nos vocais, fará sua última apresentação neste sábado, 21 de dezembro, fechando as comemorações dos 30 anos de carreira do grupo. O último show, que será realizado no Pavilhão do Anhembi, promete ser um grande espetáculo e um momento inesquecível para os fãs.

Com casa cheia em todos os shows, a turnê do Soweto emocionou o público em diversas cidades, com apresentações repletas de energia e grandes sucessos, como “Mundo de Oz”, “Tempo de Aprender”, “Derê”, “Farol das Estrelas” e muitos outros. Durante a turnê, Belo, Claudinho, Cris e Dado fizeram questão de relembrar as músicas que consagraram o grupo como um dos principais do gênero, marcando gerações.

O retorno de Belo aos vocais do grupo foi um dos grandes destaques da turnê, que em sua estreia reuniu 90 mil pessoas no Allianz Parque, na capital paulista. Sua voz inconfundível, junto com o talento dos músicos que o acompanham, encantou e emocionou os fãs, tornando a festa ainda mais especial. A conexão entre o Soweto e o público foi palpável a cada show, e o sucesso da turnê se refletiu no carinho recebido em todos os cantos do país.

Com o encerramento da turnê de 30 anos, o Soweto segue sua trajetória, agora sem a presença de Belo, que se despede do grupo que o revelou ao Brasil. O cantor segue novos rumos, mas o legado do Soweto e sua contribuição para a música brasileira continuam imortalizados.