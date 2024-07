Com beijão nas redes sociais, Marina Sena assume namoro com Juliano Floss, tiktoker de 19 anos

A era dos novinhos chegou com tudo. Após Bruna Marquezine, 28, assumir o romance com João Guilherme, de 22, foi a vez de Marina Sena, 27, posar de mãos dadas com seu novinho também. A cantora está namorando o tiktoker Juliano Floss, de 19 anos.

Após ser eliminado da Dança dos Famosos e chorar muito, Juliano se consolou embarcando com a amada para a Europa, onde ela está em turnê. Foi em Amsterdã, na Holanda, que o novo casal posou para as fotos do anúncio oficial da relação.

Nas imagens, Marina beija o tiktoker enquanto segura um cigarro de maconha, que é legalizada nos Países Baixos. Nos comentários das redes sociais, fãs e amigos comemoraram a oficialização do namoro. “Finalmente!”, celebrou MC Daniel. Já Anitta mandou coraçõezinhos para a amiga.

Um fã mais ousado notou: “Aproveitou para assumir o baseado também”. “Eu amo a era dos novinhos”, comemorou Mariana Goldfarb — ela que, aos 34, trocou o quarentão Cauã Reymond pelo empresário Rafael Kemp, de 29.