Com Banco do Povo, fotógrafa de eventos investe em experiência intimista para fidelizar clientes

O mês da Consciência Negra é uma oportunidade para refletir os desafios e a luta diária da população negra por uma sociedade mais igualitária. O Banco do Povo Paulista (BPP), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), tem impulsionado o afroempreendedorismo por meio da linha Empreenda Afro, que oferece crédito com taxas e opções especiais. Foi através do financiamento do BPP que Geane Sousa, fotógrafa e empreendedora de 27 anos, conseguiu investir em seu negócio de fotografia de eventos e alimentar sua paixão pela arte de registrar momentos especiais.

“As pessoas de pele clara têm muito mais oportunidades que pessoas de pele negra. Nós temos que dar sempre 200% para conseguirmos uma chance de crescer. O Banco do Povo foi uma oportunidade importante para mim, pois, sem o crédito, demoraria muito mais para adquirir novos equipamentos, como câmera, lente e flash”, afirma a jovem, que realiza seu trabalho em eventos na capital e região metropolitana.

De acordo com um levantamento do Sebrae com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), dos 29,3 milhões de donos de pequenos negócios do País cerca de 52% são negros e pardos autodeclarados. Mulheres negras representam 60% das empreendedoras brasileiras, segundo pesquisa “Mulheres empreendedoras e seus negócios”, realizada pelo Instituto Rede Mulheres Empreendedoras (IRME).

“Fico muito feliz quando recebo mensagens de meninas que entraram no mundo da fotografia por se inspirarem em mim e na minha evolução profissional. É gratificante mostrar que nós, mulheres negras, conseguimos”, conclui Geane.

Nascida na Bahia, Geane veio morar em São Paulo há nove anos. Sua trajetória com a fotografia, porém, só começou em meados de 2019, quando trabalhava como modelo. Durante uma sessão fotográfica de cinco horas, perguntou ao fotógrafo como ele conseguia se manter tão feliz, mesmo após longos períodos de trabalho sem pausa. “Ele disse que no dia em que eu tivesse uma câmera e olhasse através dela, eu iria entender. Fiquei curiosa e decidi comprar a minha”, relembra.

Determinada a adquirir o equipamento, Geane passou os três meses seguintes vendendo cerca de 100 trufas por dia no horário de almoço. Nesse período, precisou conciliar a rotina de trabalho e faculdade com a produção e venda das trufas.

“Comprei uma câmera profissional e comecei a cobrir alguns eventos, mas foi no meu primeiro casamento que tive a certeza de ter encontrado o meu propósito de vida na fotografia”, declara Geane, que sempre procurou oportunidades para empreender.

Atualmente, ela conta com mais de 18 mil seguidores em suas redes sociais e atua principalmente com ensaios fotográficos de pré-wedding, casal, família, bodas e casamentos. “Meu objetivo é criar um vínculo bem próximo com meus clientes, para que eu esteja presente nos momentos mais importantes da vida deles, seja no nascimento do primeiro filho, na festa de debutante da filha ou nas bodas de casamento”, explica.

“Gosto da emoção e de capturar momentos reais, para que, ao reverem as fotos, meus clientes possam resgatar as emoções que sentiram naquela ocasião. Para continuar entregando esse nível de qualidade, precisei adquirir novos equipamentos, e foi então que recorri ao Banco do Povo”, relata.

Sobre o BPP

O Banco do Povo Paulista é uma iniciativa de microcrédito produtivo orientado que busca apoiar pequenos empreendedores formais e informais, promovendo a geração de emprego e renda. Possui três linhas de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. Além disso, os participantes fazem um curso de capacitação empreendedora, promovido gratuitamente pelo Qualifica SP e pelo Sebrae, para aprender ou se aperfeiçoar na gestão do seu negócio.

Para saber quais são as unidades conveniadas ao Banco do Povo, conferir a lista dos documentos necessários para solicitar o microcrédito e saber as taxas de juros, basta acessar a página do Banco do Povo Paulista, no site da SDE.