Com aval, projeto de urbanização do Jardim Cláudia beneficiará 2.500 moradores

A Prefeitura de São Bernardo, governada por Marcelo Lima, obteve autorização da Câmara, nesta quarta-feira (12/03), para captar financiamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) que possibilitará dar continuidade à robusto projeto de urbanização do Jardim Cláudia, região dos Casa. A medida complementa a documentação necessária para a obtenção de recursos junto ao governo federal, por meio do Programa Novo PAC – Periferia Viva.

O projeto em trâmite prevê um investimento total de R$ 107,2 milhões, sendo R$ 69,4 milhões financiados pelo FGTS e R$ 37,8 milhões em contrapartida do município.

A urbanização do Jardim Cláudia contempla a regularização fundiária, melhoria das moradias existentes, construção de novas unidades habitacionais, ampliação de áreas de lazer e preservação ambiental. Além disso, prevê um complemento a infraestruturas essenciais, como redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação, iluminação e drenagem.

A secretária de Habitação de São Bernardo, Frida Waidergorn, destacou a importância da aprovação do projeto de lei para a continuidade da proposta. “Essa conquista é essencial para darmos sequência aos programas habitacionais da cidade. O Jardim Cláudia espera por isso há anos, e agora a ideia é que a gente consiga fechar essa seleção e fazer a contratação do financiamento o mais rápido possível. A aprovação deste projeto de lei pela Câmara é um grande passo, que reforça a segurança das famílias de que seguiremos trabalhando para melhorar as condições de vida da população”, afirmou.

O projeto beneficiará diretamente 1.205 famílias e aproximadamente 2.500 moradores do entorno. No escopo da urbanização do bairro, está prevista a construção do Conjunto Habitacional Jardim Cláudia, em um terreno público de 5.705 m², com cerca de 160 unidades habitacionais distribuídas em dois blocos e 64 vagas de estacionamento. Cada unidade terá um custo estimado de R$ 186,4 mil e será destinada à realocação de famílias da região com moradia permanente.

Além das melhorias urbanísticas, a reurbanização do Jardim Cláudia também contribuirá para a preservação ambiental e revitalização das águas da Represa Billings, assegurando a destinação correta de resíduos domésticos.