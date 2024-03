Com atuação importante na rede de ensino, Sala de Recurso atende mais de 150 alunos no início do ano

Importante ferramenta utilizada na alfabetização de estudantes com algum tipo de deficiência, a Sala de Recurso já atende pouco mais de 150 alunos nas escolas municipais de Ribeirão Pires, nesse início de ano.

Prestando suporte aos professores da rede, a Sala de Recurso estabelece ambiente favorável para prender a atenção de estudantes que necessitem do atendimento, por meio de jogos e atividades lúdicas, sempre com objetivo realizar a alfabetização.

Presente em 16 das 33 unidades municipais de Ribeirão Pires, as professoras e os profissionais da orientação educacional atuam para entender quais são as necessidades dos estudantes para, assim, conseguir estimulá-los e captar a atenção destes alunos durante a explicação de algum conteúdo.

“O fato de termos uma Sala de Recurso é um avanço gigante para o nosso ensino. Aqui trabalhamos questões que envolvem desde a sociabilização do estudante, passando por questões de alguma dificuldade um pouco mais pontual no desenvolvimento intelectual dos alunos que atendemos”, declarou a professora Selma Santos de Ruas Cardoso, 41 anos, e que há três atua na EM (Escola Municipal) Manoel Baptista da Silva.

Selma explica que as abordagens, geralmente, são realizadas com um único aluno na Sala de Recurso, o que favorece a ligação entre professora a criança. Entre jogos, livros e atividades várias, o educador consegue estabelecer uma ligação única com o aluno, o que facilita a detecção e na resolução de problemas.

“Recebemos aqui um aluno que não se comunicava com ninguém, apesar de ter desempenho ótimo nas aulas. Após acompanhamento na Sala de Recurso, hoje não é difícil vê-lo brincando com seus colegas, sorrindo e contando histórias. É para isso que a Sala de Recurso existe, para dar oportunidades aos estudantes usufruírem plenamente de suas vidas dentro das escolas”, afirmou Selma.

A Secretaria de Educação atua para equipar e atualizar os espaços com brinquedos e atividades novas, mas que sempre mantenham relação com a alfabetização.

“A Sala de Recurso desenvolve diversos tipos de habilidades dos alunos. São habilidade que o estudante pode carregar para a vida toda e é por isso que termos estes espaços é de extrema importância para o aluno e seus familiares”, declarou Valquíria Mendes, orientadora educacional da Prefeitura da Estância.