Com atividades lúdicas e práticas, esporte é ferramenta terapêutica no CAPS Infantojuvenil

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, promove às crianças referenciadas no CAPS IJ (Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil) atividade esportiva com exercícios lúdicos – com apoio de videogame – e a prática esportiva. As atividades têm papel fundamental para o desenvolvimento das crianças.

O trabalho terapêutico tem como objetivo a redução de estresse e sintomas de ansiedade, melhoria da qualidade do sono, aprendizagem, redução de sintomas depressivos e estímulo à socialização.

“São atividades que têm papel fundamental na evolução das crianças. Hoje pacientes que estão em processo conosco já apresentam grande evolução no dia a dia e principalmente no ambiente escolar”, destacou o educador físico do CAPS IJ de Ribeirão Pires, Eder de Assis.

O equipamento municipal de saúde mental conta com atendimento de psicóloga, psiquiatra, assistente social, educador físico, enfermeira, terapeuta ocupacional para crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e a unidade fica localizada na Rua Primeiro de Maio, 108 – Centro.