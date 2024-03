Com as altas temperaturas, população deve estar atenta à proliferação do mosquito da dengue

A menos de dez dias para o final do Verão (a estação se encerra no próximo dia 20 de março), uma onda de calor com temperaturas entre 3ºC e 5ºC acima da média deve atingir algumas regiões do país nesta semana, até o dia 15 de março.

A BRK, empresa responsável pelos serviços de esgoto em Mauá, alerta que as altas temperaturas associadas às chuvas que ocorrem com frequência neste período, aumentam o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças que podem levar à morte como zika e chikungunya.

Com o compromisso de alertar a população, a empresa ressalta os cuidados para evitar a proliferação do mosquito, uma vez que a prevenção também está relacionada à utilização correta dos serviços saneamento.

A responsável pela área de meio ambiente na BRK em Mauá, Joice Pereira Martins, explica que a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti é eliminando o acúmulo de água que pode ocorrer com as chuvas, principalmente em locais que ficam expostos, seja nos quintais das casas, nos terrenos baldios ou nas próprias vias públicas.

“O acesso à coleta de esgoto evita esse acúmulo nas vias públicas. Do mesmo modo, é fundamental que se tenha cuidado com o armazenamento da água em caixas d’água para impedir que ela vire um grande criadouro do mosquito, fazendo a verificação da vedação e a limpeza da caixa no mínimo a cada seis meses”, afirma.

Joice orienta ainda que as pessoas fiquem atentas quanto à existência de possíveis focos do inseto em casa e no bairro onde moram, reforçando atitudes para a prevenção. “O mosquito transmissor da dengue também se desenvolve na água suja, por isso é importante ter atenção para não deixar nenhum líquido acumulado em lajes e pisos, proteger ralos sem vedação com tela, não estocar água em baldes ou galões sem tampa, dar descarga semanalmente em vasos sanitários sem uso, entre outros cuidados”, alerta.

A BRK mantém uma rotina preventiva de limpeza das redes de esgoto para evitar extravasamentos nas vias públicas e entupimentos. Apesar do trabalho preventivo, é necessário que a população utilize o sistema público de esgotamento sanitário de maneira correta, não descartando irregularmente lixo e resíduos nas redes e em ligações residenciais.

Atendimento 24h

A BRK mantém a prestação dos serviços de operação e manutenção de forma ininterrupta, 24 horas por dia e todos os dias da semana, para casos de solicitação de emergências. Além disso, há as ações de vistoria de limpeza preventiva de todo o sistema de coleta de esgotos, que são realizadas rotineiramente pelas equipes técnicas da concessionária.

Para falar com a BRK, os clientes podem entrar em contato pelo WhatsApp, no (11) 9 9988-0001, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h, ou pelo telefone 0800 771 0001, que funciona 24 horas.