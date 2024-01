Com aprovação da população, CAPS Infantojuvenil completa 1 mês de funcionamento

Há um mês, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou a nova sede do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Infantojuvenil. Com espaço moderno, acessível e totalmente pensado para melhor acolhimento, a unidade tem a aprovação dos responsáveis pelas crianças e adolescentes que utilizam o serviço disponibilizado pela Prefeitura.Adriana Ribeiro Silva, 44 anos, mãe de Rudnei Ribeiro, 6, diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), falou da importância da nova sede. “É um ambiente melhor tanto para os pacientes, quanto também para os profissionais. A nova unidade oferece um melhor acolhimento para todos”, disse.

O equipamento municipal de saúde mental conta com atendimento de psicóloga, psiquiatra, assistente social, educador físico, enfermeira, terapeuta ocupacional para crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes.

Ana Claudia da Silva, mãe do pequeno Guilherme Oliveira, 7, e moradora do bairro Santa Clara, também aprovou a novidade. “Hoje foi o primeiro dia do meu filho na nova unidade e ele gostou muito de vir. É um local bem mais amplo e acessível”, disse

O CAPS Infantojuvenil está localizado na Rua Primeiro de Maio, 108, na região central. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Antes da inauguração da sede própria, o Centro de Atenção Psicossocial funcionava em imóvel locado pela Prefeitura.