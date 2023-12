Com apoio do Governo de São Paulo, Brasil Ladies Cup 2023 chega com reforço latino

Em sua terceira edição, a Brasil Ladies Cup vai ter o espanhol como segundo idioma oficial em 2023. Isso o porque o torneio, que é apoiado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, terá dois convidados de fora do país: Atlético Nacional, da Colômbia, e a seleção do Paraguai. Os jogos acontecem entre os dias 3 e 10 deste mês.

São oito equipes na disputa, dividas em dois grupos com quatro cada. Além dos dois convidados, participam São Paulo, Cruzeiro, Internacional, Flamengo, Ferroviária e Santos. A fase de grupos acontece integralmente no Estádio Bruno José Daniel, em Santo a final, no Estádio do Canindé.

O grupo A é formado por São Paulo, Internacional, Cruzeiro e Atlético Nacional, enquanto o B tem Santos, Flamengo, Ferroviária e seleção paraguaia. Os dois melhores de cada chave avançam direto à final.

São Paulo, em 2021, e Flamengo, em 2022, são os únicos campeões da Brasil Ladies Cup. Neste ano, o campeonato fez sua estreia na versão sub-20, com título para o Grêmio.