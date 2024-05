Com apoio do CreativeSP, filmes brasileiros são destaque no Festival de Cannes

Dois filmes brasileiros foram destaque no Festival de Cinema de Cannes, maior evento mundial do setor, que terminou no último fim semana, na França. “Motel Destino” foi aplaudido de pé pelo público por 12 minutos, após a seção de estreia. Além disso, bateu na trave na disputa pelo prêmio principal, a Palma de Ouro, vencida pelo filme americano “Anora”. Antes mesmo da votação, a indicação já tinha sido comemorada pelo diretor Karim Aïnouz, para quem, ser escolhido para a disputa, em meio a mais de quatro mil concorrentes, já era uma vitória.

Já “Baby”, de Marcelo Caetano, foi destaque na Semana da Crítica de Cannes, inclusive com o prêmio de Melhor Ator Revelação para o protagonista Ricardo Teodoro. A participação dos dois filmes em Cannes contou com apoio do CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e da InvestSP, agência de promoção de investimentos ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As produtoras Gullane, de “Motel Destino”, e Cup Filmes, de “Baby”, estão entre as 12 empresas levadas pelo CreativeSP para o Festival de Cannes. Os objetivos do programa são incentivar a troca de conhecimentos, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda na indústria cultural. As demais empresas selecionadas para a missão foram: Claraluz Filmes, Paranoid, Capuri, O Par Produções, More Than Filmes, Conspiração Filmes, Sam Ka Pur Filmes, Sincrônica Áudio e Comunicação, Poétika e Manjericão Filmes.

Foi a terceira participação seguida do CreativeSP no Festival de Cinema de Cannes. Nas outras duas, a projeção de negócios gerados pelas empresas chegou a R$ 225 milhões – já a intenção de negócios na edição de 2024 será apurada ao longo dos próximos dias. Em junho, o programa retorna à França, com a primeira missão para o Festival de Publicidade de Cannes.

O CreativeSP

O programa oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. Ele ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Em 22 missões já realizadas, o CreativeSP levou 195 empresas da indústria cultural para alguns dos maiores eventos de economia criativa do mundo, como: South by Southwest (EUA), Gamescom (Alemanha), Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha), Womex (Espanha) e Web Summit Lisboa (Portugal).

Só no primeiro semestre de 2024, serão realizadas cinco missões. Além dos festivais de Cinema e Publicidade de Cannes, o CreativeSP já esteve no Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), no South by Southwest (EUA) e na Game Developers Conference (EUA).