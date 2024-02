Com apoio da Agricultura, SP sediará maior feira de fruticultura da América Latina

São Paulo será palco da maior feira de fruticultura da América Latina, a Fruit Attraction São Paulo, que pela primeira vez será realizada no Brasil e conta com o apoio institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo. O objetivo da parceria é promover o crescimento do setor, um dos mais importantes do agro paulista.

Para tratar do assunto, o secretário executivo da Secretaria, Edson Fernandes, recebeu o presidente da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Guilherme Coelho. Na ocasião, os executivos trataram das oportunidades de pesquisa, inovação e tecnologia da fruticultura no Estado.

A expressiva diversidade de frutas cultivadas no Estado, assim como o contínuo crescimento e o reconhecimento da qualidade dos produtos paulistas nos mercados globais, trouxe a Fruit Attraction a São Paulo para iniciar o processo de internacionalização da marca.

O setor de fruticultura alcançou recorde nas exportações em 2023, com mais de US$ 1,2 bilhão em faturamento com as frutas brasileiras. Segundo relatório elaborado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020, o Estado de São Paulo foi o maior produtor de frutas do Brasil, com 18,11 milhões de toneladas, equivalente a 34,76% da produção nacional.

O evento contará com o apoio institucional da secretaria com o objetivo de mobilizar os pequenos produtores de frutas do Estado e oferecer suporte, por meio dos técnicos ligados à SAA para intermediação dos negócios na feira. “Será um espaço de suma importância para mostrarmos a qualidades das frutas e hortaliças produzidas em São Paulo”, avalia Edson Fernandes.

Participaram também da reunião o coordenador da Assessoria Técnica, Alberto Amorim, o coordenador das Câmaras Setoriais, José Carlos Faria Junior, e o coordenador de Comunicação, Giuliano Lagonegro.

Fruit Attraction São Paulo

A Fruit Attraction São Paulo é organizada pela Ifema Madrid e Fiera Milano Brasil, acontecerá de 16 a 18 de abril de 2024 no Centro de Convenções São Paulo Expo & Convention Center e pretende reunir toda a comunidade de frutas e hortaliças do país. A última edição da feira aconteceu em Madri, na Espanha, em outubro de 2023, e reuniu cerca de 90 mil profissionais de 137 países e 1.800 empresas de todo o mundo.