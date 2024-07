Com Anitta e Beyoncé, veja músicas escolhidas por ginastas nas Olimpíadas

Beyoncé e Anitta se destacaram entre os artistas escolhidos como trilha sonora pelas atletas na fase classificatória da ginástica artística no solo nas Olimpíadas de Paris. As provas aconteceram no último domingo, na Bercy Arena.

As duas, por exemplo, embalaram a apresentação de Rebeca Andrade. A brasileira, que passou em segundo lugar da classificatória, contou com uma mistura de “End of Time”, de Beyoncé, e “Movimento da Sanfoninha”, funk de Anitta.

A cantora brasileira, aliás, comentou nas redes sociais o uso da música pela ginasta. “Produzi essa música mais de dez anos atrás com meu amigo DJ Pimpa e colocamos minha prima Manuela para fazer umas vozes. Até hoje, a música toca como um sucesso atual. Bom demais.”

Ela também teve uma música escolhida para embalar a performance de uma ginasta colombiana. Luísa Blanco se apresentou no solo ao som de “Funk Rave”, e Anitta afirmou na internet que amou ter sido lembrada pela atleta.

Já Beyoncé, além de Rebeca Andrade, também foi trilha das outras duas competidoras que ficaram no pódio das classificatórias. A estrela americana Simone Biles, que passou em primeiro lugar, teve “Delresto (Echoes)”, faixa de Travis Scott com participação de Beyoncé, e “Ready for It?”, de Taylor Swift, como trilha.

Já Jordan Chiles, também dos Estados Unidos, se apresentou ao som de quatro músicas do Destinys’ Child, grupo que Beyoncé integrou antes de sair em carreira solo. Foram elas “Black Parade”, “My House”, “Energy” e “Lose My Breath”.

Entre as brasileiras, houve até pagode. Isso porque a ginasta Julia Soares teve como trilha um remix do sucesso “Cheio de Manias”, do Raça Negra, e “Milord”, da cantora francesa Édith Piaf. “Vibramos com você”, escreveu o grupo brasileiro numa rede social.

Jade Barbosa, por sua vez, se apresentou ao som de “Baby One More Time”, hit do pop de Britney Spears. Já Flávia Saraiva contou com “Infernal Galop”, de Jacques Offenbach, um clássico do cancã