Com ajuda do ataque do Botafogo, Brasil vence o Chile e respira nas Eliminatórias

Coube a dois jogadores do Botafogo, Igor Jesus e Luiz Henrique, anotarem os dois gols da equipe verde e amarela no estádio Nacional. Eduardo Vargas foi quem marcou para os donos da casa.

Com o resultado, o Brasil subiu para a quarta colocação do classificatório, agora com 13 pontos somados em nove rodadas. A derrota complicou ainda mais a vida dos chilenos, que estão na penúltima posição, com cinco pontos, dois a mais do que o Peru, na lanterna.

Na próxima terça-feira (15), a equipe peruana será justamente a próxima adversária do elenco comandado por Dorival Júnior, em Brasília.

Antes de a bola rolar, o Brasil chegou a cair para a sétima posição, ultrapassado por Bolívia e Venezuela. Os bolivianos chegaram a 12 pontos depois de derrotar a Colômbia, vice-líder da competição, por 1 a 0, enquanto os venezuelanos arrancaram um empate dos argentinos, que estão na ponta da tabela, por 1 a 1.

Com isso, a formação canarinho figurou na colocação que obrigaria a equipe a disputar uma fase de repescagem para buscar a vaga para o Mundial de 2026, aumentando a pressão para o confronto com os chilenos. O alívio veio apenas com a vitória nos acréscimos.