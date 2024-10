Com ajuda do Águia, PM prende trio que roubou casa de idoso no interior paulista

Três homens, integrantes de uma quadrilha especializada em roubo a residências, foram presos em flagrante no domingo (20), no bairro Anhanguera, zona norte de São Paulo. O trio havia roubado uma casa em Ribeirão Preto, no interior paulista. Conforme a PM, os suspeitos viajaram quase 300 quilômetros para cometer o crime. Eles foram detidos quando retornavam à região metropolitana. O helicóptero Águia ajudou a deter os criminosos em fuga.

As vítimas, uma cuidadora e um idoso, foram rendidas pelos bandidos em casa e trancados em um quarto. Após a fuga dos assaltantes, a mulher conseguiu ligar para o 190 e pedir ajuda. No local, os militares reuniram as informações e acionaram a perícia.

Os policiais identificaram as placas do veículo e buscaram no sistema policial. Com as informações, eles descobriram que os criminosos saíram de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, e viajaram até o interior do estado para cometer o crime. Os agentes mapearam a rota que o bando usaria para retornar ao município e se posicionaram estrategicamente para interceptá-los.

A equipe localizou a caminhonete no km 68 da rodovia dos Bandeirantes. Os suspeitos estavam em alta velocidade e ignoraram os sinais de parada. O acompanhamento se estendeu por 40 km, até que os militares solicitaram o apoio do helicóptero Águia. Os criminosos desembarcaram do veículo e fugiram em direção a uma área de mata.

O trio foi preso, e um quarto envolvido conseguiu fugir. As buscas continuam. Com um dos detidos, foi apreendido um colar. No veículo, um simulacro de arma de fogo foi apreendido. Outras joias, relógios e pertences foram recuperados e devolvidos às vítimas.

A autoridade policial solicitou a conversão da prisão em flagrante em preventiva. O caso foi registrado como roubo a residência e localização de objeto e veículo na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto.