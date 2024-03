Com ajuda de tecnologia, PM prende foragido da Justiça durante festival em SP

A Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira (22) um homem, de 54 anos, que estava foragido da Justiça por crime de violência doméstica, durante a Operação Lollapalooza, festival de música que acontece neste final de semana em São Paulo. O suspeito foi identificado por câmeras de reconhecimento facial enquanto vendia capas de chuva dentro da estação Autódromo, na zona sul da capital. Ele tinha antecedentes criminais por homicídio, ameaça, lesão corporal e invasão de domicílio.

Policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) patrulhavam a região quando receberam informações via rádio de que um procurado da Justiça estava vendendo mercadoria dentro da estação Autódromo. A equipe foi até o local, identificou e prendeu o suspeito.

O homem foi identificado pelo sistema de inteligência da secretaria por meio de câmeras espalhadas em pontos estratégicos do festival, que transmitem imagens em tempo real para os órgãos policiais. Quando algum evento de interesse de segurança pública é detectado, alertas são gerados e enviados para os policiais que estão em campo.

Na abordagem foram apreendidos um cartão, um celular e R$ 610. Foi constatado que o infrator tinha um mandado de prisão em aberto pela Vara de Violência Doméstica e Familiar. Ele tinha passagens pela polícia por crimes como homicídio, lesão corporal e violência doméstica, ameaça e invasão de domicílio.

O caso foi registrado como captura de procurado no 11º DP (Santo Amaro).

Segurança

Para garantir a segurança do público durante os três dias de evento, a Polícia Militar conta com o efetivo de mais de 2,4 mil policiais, além de 308 viaturas de policiamento de área e unidades especializadas, como Choque (Rota, Rocam, Gate e Cavalaria), Trânsito, Comando de Aviação e Corpo de Bombeiros.

Já a Polícia Civil disponibiliza uma delegacia itinerante por meio da Divisão Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur) para receber ocorrências dentro do autódromo. Todas as equipes de plantão terão pelo menos um policial fluente em inglês e espanhol.

A delegacia móvel também conta com a presença de uma agente feminina para acolher possíveis vítimas de importunação sexual.

Equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e do Serviço Aerotático (SAT) reforçam o policiamento preventivo do evento.