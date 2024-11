Com ajuda da Prefeitura de São Paulo, mais de 300 empresários vendem seus produtos fora do Brasil

A Prefeitura de São Paulo já auxiliou mais de 300 empresas a ingressar no mercado de exportação, por meio da SP Negócios, agência de promoção de investimentos e exportações vinculada à administração municipal. Além do suporte estratégico, a agência trabalha em três pilares principais: qualificação empresarial com foco em exportações, rodadas de negócios e participação em feiras, além de estudos direcionados a mercados-alvo.

Esse apoio tem sido fundamental para empresas que hoje se destacam no cenário de exportações. No setor de alimentos, por exemplo, a agência contribuiu para o sucesso de empresas como a Soul Brasil e a Luckau, que ampliaram seus horizontes para mercados internacionais.

A Soul Brasil, fabricante de molhos e geleias gourmet com ingredientes brasileiros, como pimenta da Amazônia, açaí e banana, alcançou mercados globais, incluindo a Ásia, com destaque para Singapura. “A SP Negócios sempre nos apoiou e foi fundamental para o nosso programa de exportação. Recebemos um olhar customizado, importante para o nosso negócio”, relata Letícia Feddersen, sócia da empresa cuja fábrica está na Barra Funda, Zona Oeste da capital.

Já a Luckau, produtora de chocolates saudáveis, zero glúten, açúcar e lactose, participou de programas de capacitação para o mercado norte-americano antes de iniciar suas exportações. “Sempre quis exportar, mas não sabia como. Quando conheci a SP Negócios, participei da trilha de qualificação, que me deu muita bagagem para definir nossos próximos passos”, afirma Samyra Maida, supervisora de marketing da empresa sediada na Água Rasa. Segundo Samyra, o suporte da agência foi essencial para o sucesso do processo de exportação.

A SP Negócios também foi responsável por alavancar o trabalho de artesãos participantes do programa Mãos e Mentes Paulistanas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET). Após participarem de uma rodada de negócios internacional promovida pela agência, alguns desses artesãos deram início à exportação de seus produtos.

São Paulo exportadora: crescimento consistente

Dados da plataforma Comex Stat indicam que as exportações da capital paulista podem crescer pelo quarto ano consecutivo, consolidando a retomada pós-pandemia. Entre janeiro e setembro de 2024, os embarques somaram US$ 4,1 bilhões, um aumento de 11% em relação aos US$ 3,7 bilhões registrados no mesmo período de 2023.

Esse crescimento reflete a resiliência econômica da cidade, que iniciou sua recuperação em 2021, após uma queda de 6% nas exportações durante a pandemia. Desde então, São Paulo registra aumentos expressivos: 10% em 2022 e 16% em 2023, alcançando US$ 5,1 bilhões.

Embora sua economia seja predominantemente baseada no setor de serviços, a capital paulista tem reduzido consistentemente a distância entre exportações e importações. Em 2014, as importações superavam as exportações em 77%. Em 2019, essa diferença subiu para 141%, mas caiu para cerca de 70% em 2024, refletindo o fortalecimento das exportações.

Essa trajetória sólida demonstra que iniciativas como as da SP Negócios são fundamentais para diversificar a economia da cidade, promovendo o acesso de empresas locais a mercados internacionais e ampliando a competitividade de São Paulo no cenário global.

Contato com a SP Negócios pode ser feito por este e-mail. Mais informações sobre o trabalho da agência de promoção de investimentos e exportações do município podem ser encontradas neste link.