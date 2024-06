Com aeroportos pontuais e dois dos melhores restaurantes do mundo, Brasil aumenta ganhos com turismo

O mês de maio registrou quatro importantes (e inéditos) marcos no setor do turismo, delimitando um novo patamar na imagem do país no exterior. Dois deles são reconhecimentos: neste mês, aeroportos brasileiros apareceram na pesquisa da Cirium (empresa de estatística aeroportuária que destaca os mais pontuais do mundo) e dois restaurantes foram listados entre os 50 melhores do mundo.

Em relação a esses reconhecimentos, nos últimos 10 anos, entre janeiro e maio, o país nunca tinha alcançado um volume tão alto na arrecadação de receitas pela movimentação turística de viajantes internacionais. Com efeito, pelo 38º mês consecutivo, o número de passageiros transportados no mercado internacional teve alta — em maio, o Brasil registrou recorde de viajantes em destinos para o exterior, com 1,9 milhão de turistas nesse mercado. É o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica, iniciada em 2000.

A pesquisa da Cirium destacou diversos aeroportos brasileiros, com ênfase para o Aeroporto Internacional de Brasília, Congonhas (em São Paulo) e Santos Dumont (no Rio de Janeiro), cada um em uma categoria de tamanho específica. A empresa divide os espaços aeroportuários em quatro categorias: Globais, Grandes, Médios e Pequenos. Entre os Globais, que oferecem de 25 a 40 milhões de assentos e atendem pelo menos três regiões do mundo, Guarulhos (SP) ficou com a sexta posição, garantindo 84,80% de pontualidade.

Congonhas (SP), na categoria Grandes, ganhou a 2ª posição de mais pontual do mundo com 88,53%. Entre os Médios se destacou o aeroporto de Brasília (DF), com o 1º lugar, e 93,40% de pontualidade. Na lista ainda estão o Santos Dumont (RJ) e Viracopos (Campinas/SP). Já na categoria Pequenos, cinco terminais brasileiros ficaram entre os 20 mais pontuais: Galeão (RJ), Salvador (BA), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Belo Horizonte (MG).

MELHORES RESTAURANTES — A lista The Word’s 50 Best Restaurants 2024 destacou dois restaurantes brasileiros entre os 50 melhores do mundo. A Casa do Porco, na cidade de São Paulo (SP), aparece na 27ª. Já o Oteque, no Rio de Janeiro (RJ), ocupa a 37ª da lista. A premiação está em sua 22ª edição e apresenta restaurantes de 26 territórios e cinco continentes.

Outra lista que destaca a culinária brasileira é o tradicional Guia Michelin. Desde 1926, o guia começou a conceder estrelas a restaurantes em destaque, inicialmente marcando-os apenas com uma única estrela. Concentrado nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, a publicação lista 25 restaurantes da categoria “bons e baratos”. Entre os destaques da categoria “Bib Gourmand” (que traz locais de boa qualidade e bom preço) estão os paulistas A Baianeira, Capim Santo, Cora, Cuia, Mocotó Vila Leopoldina e os cariocas Brota, Sult, Lasai, Oteque e Mee.

MOVIMENTAÇÃO TURÍSTICA — De janeiro a maio, o Brasil alcançou um volume de US$ 3,2 milhões na arrecadação de receitas pela movimentação turística de viajantes internacionais. O resultado representa mais de R$ 17 bilhões injetados na economia nacional nos cinco primeiros meses de 2024. O valor é quase 18% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o país recebeu US$ 2,7 milhões.

Os dados são do levantamento do Banco Central do Brasil (Bacen) e compilados pelo Ministério do Turismo (MTur). O titular da pasta, ministro Celso Sabino, ressaltou que o Brasil voltou a ser um destino cada vez mais atrativo para turistas estrangeiros. “Com suas belezas naturais e rica cultura, combinadas à estabilidade econômica, política e social, o Brasil tem potencial para se consolidar como um dos principais destinos turísticos globais. Para isso, continuamos investindo em políticas de incentivo, em ações de sustentabilidade e na melhoria contínua dos serviços turísticos”, afirmou.

Neste mês de maio em especial, segundo o Bacen, a entrada de divisas internacionais no turismo foi de US$ 523 milhões (ou R$ 2,8 bilhões). Os recursos contribuem para o desenvolvimento econômico das regiões turísticas. A melhoria da infraestrutura, o aumento do consumo local e o estímulo a pequenas e médias empresas são alguns dos benefícios econômicos diretos.

RECORDE DE VIAJANTES — A alta no número de passageiros transportados no mercado internacional foi registrada pelo indicador de demanda e oferta do transporte aéreo divulgado na sexta-feira, 21 de junho, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O indicador apresentou crescimento desde abril de 2021. O resultado foi 18,2% superior na comparação com o mesmo período do ano passado e, também, maior que o volume registrado no período pré-pandemia.

A política do Governo Federal para fomentar a aviação civil internacional, liderada pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), ajuda a explicar os resultados. Nos últimos meses, o ministro Sílvio Costa Filho anunciou aumento da malha aérea para o exterior e a retomada de rotas descontinuadas no período da pandemia. Entre os voos anunciados estão o incremento de 95 novas operações semanais de Portugal para o Brasil, com saída e chegada em 11 capitais brasileiras.

De acordo com os dados da Anac, a rota que mais transportou passageiros para o Brasil foi Santiago (Chile) / Guarulhos (São Paulo). No último mês, mais de 112 mil turistas chegaram ao Brasil utilizando essa ligação, o valor corresponde a 6% do total transportado. A capital chilena também teve a segunda rota com maior número de viajantes, tendo como destino o aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com aproximadamente 50 mil turistas. O trecho Bogotá (Colômbia)/Guarulhos veio logo em seguida, com mais de 48 mil pessoas transportadas.