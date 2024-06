Com a presença de Lugano, Praia Grande será a capital estadual do Futsal

A tradicional final da Copa de Futsal da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo (Fecomerciários) acontece neste sábado (08) em Praia Grande, no litoral paulista. A Copa chega à sua 15ª. Edição com 21 times, representando cada um, uma cidade paulista. O time vencedor e o vice receberão o Troféu “Luiz Carlos Motta”, em homenagem ao Deputado Federal e Presidente da Federação, uma das instituições que mais apoiam o esporte amador no Brasil.

Copa de Futsal

Já é tradição na Copa de Futsal da Fecomerciários a homenagem presencial a um ídolo do futebol. Este ano, será a vez do uruguaio Lugano, ex-jogador do São Paulo Futebol Clube, que já confirmou presença no sábado.

Nas edições anteriores, já foram homenageados César Maluco, Paulo César Caju, Rivellino, Cafu, Sérgio Chulapa e Ademir da Guia, entre outros.

As presenças das torcidas de todos os times sempre garantem um espetáculo à parte nas arquibancadas durante a final.

Os jogos acontecerão no Ginásio de Esportes da Colônia dos Vendedores Viajantes e no Ginásio Caiçara das 9 às 16h30. A final será na Colônia dos Vendedores Viajantes.



Já foram divulgadas as Chaves dos Jogos:



Chave A

Sorocaba x Caraguatatuba

São Carlos x Registro

Bauru x Mogi das Cruzes

Assis x Bebedouro

São José dos Campos x Ituverava

Chave B

Rio Preto x Araraquara

Ourinhos x Ribeirão Preto

Catanduva x Santos

Matão x Jaú

Jaboticabal x Itapetininga

Limeira (chapéu)

Outros esportes

Além do Futsal diversas modalidades esportivas são apoiadas pela Federação, como basquete, natação, corrida pedestre e karatê. No caso do karatê, o destaque fica por conta do Programa de Iniciação Esportiva, desenvolvido no Centro de Lazer da Fecomerciários, em Praia Grande, sob a supervisão do professor e diretor técnico Marcelo Ramalho, profissional já consagrado como faixa preta.

O treinamento é gratuito e destinado às crianças carentes de ambos os sexos, com idades entre 5 e 13 anos. É exigido que a criança esteja estudando regularmente.

O Programa cresceu e recentemente foi realizado um Festival de Karatê. A iniciativa tem tirado muitas crianças da ociosidade nas ruas. Quatro karatecas se destacaram e já participaram do Campeonato Paulista de Karatê, na Estância Turística de Avaré, onde receberam duas medalhas de ouro e duas de bronze.