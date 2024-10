Com a inovação e o dinamismo de uma jovem, MBigucci completa 41 anos

“Somos uma empresa completa, que faz acontecer. Além dos residenciais e comerciais, temos centros logísticos, hotel, shopping de automóveis, usina de energia limpa, construímos escolas e academias. Acreditamos no potencial de cada um dos nossos colaboradores e na diferença entre o ‘sim’ e o ‘uau!’ nas entregas dos nossos serviços e empreendimentos”. A fala é dos diretores da MBigucci, durante o evento comemorativo dos 41 anos da empresa, realizado no Neo Hotel, em São Bernardo do Campo, dia 24/10/2024. Palavras que refletem o perfil da construtora: uma empresa madura, pés no chão, mas com a mente inquieta, sempre à frente, inovando no mercado imobiliário.

Entre as novidades anunciadas aos cerca de 200 colaboradores, estão a Milli, nova assistente virtual da MBigucci que utiliza inteligência artificial generativa, e a criação de uma identidade olfativa da empresa, feita com fragrância personalizada que estará nos estandes de vendas, decorados e unidades entregues. As iniciativas estão sendo conduzidas pelo gerente de Marketing, Felipe Bigucci, seguindo o perfil empreendedor do avô, Milton Bigucci.

“Diferente de um chatbot (robô) que tem mensagens pré-programadas, geralmente com escolhas numéricas, a Milli, por ser generativa, entende e interage com o cliente de acordo com o perfil e necessidade dele, tornando o atendimento o mais humanizado possível. Por exemplo, se o cliente tem uma linguagem mais formal, ela responderá desta maneira também, e vice-versa, pois é capaz de aprender com cada conversa, inclusive entendendo áudios”, explica Felipe. A assistente virtual é acionada no primeiro atendimento via whatsApp, redes sociais e site da MBigucci, é bilingue e atende 24h. Curiosidade: o nome Milli vem da junção da sílaba inicial de Milton e final de Sueli, os patriarcas da família Bigucci. De acordo com o gerente, em breve Milli ganhará um rosto também.

Seguindo o perfil social da construtora, dentro das práticas ESG, a diretora Roberta Bigucci oficializou durante o evento o apoio no processo e incentivo financeiro da MBigucci, facilitando seus colaboradores na aquisição de um imóvel da empresa. “Já oferecemos há alguns anos descontos exclusivos para nossos colaboradores comprarem um MBigucci, e a partir de agora eles terão também uma equipe de apoio no passo a passo para esta conquista, desde o planejamento financeiro, linhas de crédito, documentações e orientações personalizadas para a compra”, ressaltou Roberta.

Além do Infinite MBigucci, lançado recentemente em São Caetano do Sul, os diretores Milton Bigucci Junior, Marcelo Bigucci e Robson Toneto também revelaram os próximos lançamentos e imóveis para locação no ABC paulista, litoral e cidade de São Paulo, além das entregas da segunda fase do Centro Logístico Business Park Santo André, e da segunda unidade da academia L7, do jogador sãopaulino Lucas Moura, localizada no Neo Hotel.

Criatividade – e para fechar a festa em grande estilo, antes dos parabéns, todos participaram de uma dinâmica incrível com Nando Gomes e Tuc Lucas da Fábrica de Criatividade, fazendo uma orquestra de sucata e tocando a Nona Sinfonia de Beethoven. Todos os colaboradores também foram convidados a escrever a “Carta para o Futuro”, com algumas sugestões de perguntas para autorreflexão. As cartas serão lacradas, guardadas e entregues aos colaboradores no evento de aniversário de 42 anos.

Crescimento – Do primeiro prédio erguido, o Ed. Gláucia na Vl. Liviero-São Paulo com apenas 16 apartamentos e sem elevador, a MBigucci contabiliza atualmente mais de 1,3 milhão de metros quadrados, 11.826 unidades em 472 empreendimentos na Região Metropolitana de São Paulo e no litoral paulista. Mais de 30 mil pessoas moram ou trabalham em um MBigucci. Muito além do crescimento numérico, a empresa é reconhecida nacionalmente também por sua inovação, projetos sociais/ambientais e credibilidade no mercado imobiliário.