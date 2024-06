Com a entrada de US$ 620 milhões, Brasil tem melhor abril da história para o turismo internacional

A receita do Brasil com turismo internacional cresceu 37,1% no mês de abril, em relação ao mesmo período do ano passado, e bateu um novo recorde. Visitantes de outros países deixaram US$ 620 milhões (R$ 3,220 bilhões) na economia brasileira no quarto mês de 2024. Este é o maior valor da série histórica iniciada em 1995. Em abril de 2023, o registro foi de US$ 452 milhões.

No primeiro quadrimestre de 2024, o valor das entradas de divisas internacionais no turismo também bateu todos os registros da série histórica, com um crescimento de 23,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Na soma de janeiro, fevereiro, março e abril, turistas de outros países deixaram US$ 2,6 bilhões na economia do país, melhor marca já registrada. No ano passado, as entradas do acumulado nesse período foram de US$ 2,1 bi.

Além disso, comparando o primeiro quadrimestre de 2024 com o quadrimestre inicial de 2019, ano pré-pandêmico, o aumento foi de 17,6%, conforme explicou o ministro do Turismo, Celso Sabino. “Estamos vivendo um momento espetacular para o turismo do Brasil. Nosso país está se destacando e a prova disso são os números crescentes na entrada e no gasto de estrangeiros no país. Vamos continuar apostando na imagem positiva que o Brasil tem, mostrando para o mercado internacional todo nosso potencial turístico, as belezas e atrativos belíssimos que só é possível encontrar aqui”, destacou.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou a importância da atividade turística no PIB brasileiro. “Quando falamos dessa arrecadação, falamos de emprego e renda. E esse ano já temos a melhor arrecadação para um quadrimestre da história com o turismo internacional. Isso a gente consegue por conta de um trabalho coletivo, da Embratur e de todo o trade turístico”, avaliou, antes de destacar que o potencial de crescimento é ainda maior.

CHEGADA DE TURISTAS – O Brasil fechou o primeiro quadrimestre de 2024 com alta de 7,4% no número de turistas internacionais em relação ao mesmo período do ano passado: foram 2,92 milhões de turistas este ano contra 2,71 milhões em 2023. Esse foi o terceiro melhor quadrimestre da história, atrás apenas de 2018 (3,10 milhões) e 2017 (2,99 milhões). Os dados, calculados em parceria da Embratur com o Ministério do Turismo (MTur) e a Polícia Federal (PF), reforçam a tendência de crescimento.

Marcelo Freixo fez uma projeção positiva para o restante do ano. “Tivemos um 2023 de recuperação a níveis de pré-pandemia de chegada de turistas e já batemos recorde de receita com o turismo. Em 2024, os números mostram uma curva de crescimento consolidada. Devemos fechar o ano com resultados muito positivos. E essa entrada crescente de turistas significa mais investimento no Brasil, mais dinheiro girando na nossa economia”, declarou.