Com 9,8°C de média, SP teve a menor mínima do ano nesta quarta-feira (29)

Com 4,8ºC, o bairro de Engenheiro Marsilac, no extremo Sul da cidade, teve a menor temperatura mínima absoluta registrada na cidade neste ano. Além disso, de acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, órgão ligado à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), a cidade teve a menor mínima do ano nesta quarta-feira (29), com 9,8°C de média. Até então, a menor mínima do ano havia ocorrido em 19 de abril, com 13,3°C de média na cidade.

A menor mínima absoluta do ano é aquele valor registrado em um único local. Neste ano, a menor mínima absoluta já havia sido registrada em Parelheiros, também no extremo Sul, com 8,4°C.

“Isso ocorreu por conta da chegada de uma massa de ar frio de origem polar, após a passagem de uma frente fria por São Paulo”, explica Adilson Nazário, técnico em meteorologia do CGE da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com Nazário, não deve haver mudança no cenário dos próximos dias. “As simulações atmosféricas mais recentes indicam que os próximos dias serão de tempo seco e sem previsão de chuva. As temperaturas se mantêm baixas, com madrugadas e noites geladas na capital paulista e cidades vizinhas. A probabilidade de recorde de temperatura mínima média do ano é bastante significativa”, comenta Nazário.

Os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram ainda que maio registrou 46,6mm de chuva até o momento, o que representa 84,3% dos 55,3mm esperados para o mês. A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado dealerta para baixas temperaturas desde as 10h40 do dia 28.

Feriado

Na quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, o cenário atmosférico permanece inalterado. Madrugada fria com termômetros ao redor dos 10°C e abaixo deste valor nas regiões mais periféricas e distantes do centro expandido da capital paulista, principalmente no extremo da Zona Sul. O dia deve transcorrer com predomínio de sol entre poucas nuvens e temperatura máxima por volta dos 17°C, com percentuais mínimos de umidade do ar próximos aos 62%.

Na sexta-feira (31), último dia do mês, o ar frio segue atuando com mais uma madrugada gelada e termômetros em torno dos 11°C. Mesmo com a presença do sol ao longo do dia, a sensação será de frio. A máxima não passa dos 19°C, enquanto as menores taxas de umidade do ar se mantêm acima dos 65%.

Veja os recordes de temperatura registrados em 2024, conforme o monitoramento do CGE:

Mínimas:

Menor mínima média: 9,8°C dia 29/05/2024;

Menor mínima absoluta: 4,8°C dia 29/05/2024 em Engenheiro Marsilac, Zona Sul;

Maior mínima média: 22,9°C dia 16/01/2024;

Maior mínima absoluta: 25°C dia 16/03/2024 em Santo Amaro, Zona Sul;

Máximas:

Maior máxima média: 34,4°C dia 17/03/2024;

Maior máxima absoluta: 36,4°C dia 09/01/2024 na Vila Maria/Guilherme, Zona Norte e Mooca, Zona Leste;

Menor máxima média: 16,4°C dia 26/05/2024;

Menor máxima absoluta: 15,3°C em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, dia 26/05/2024;

O CGE registra dados de temperatura desde 2004 e, segundo esse histórico, os recordes já ocorridos em um mês de maio foram:

Mínimas:

Menor mínima média: 6,3°C dia 20/05/2022;

Maior mínima média: 19,4°C em 12/05/2019;

Menor mínima absoluta: 1°C dia 27/05/2020 em Engenheiro Marsilac, Zona Sul;

Maior mínima absoluta: 21,6°C em 04/05/2019 na Sé/CGE, Centro;

Máximas:

Menor máxima média: 13°C dia 30/05/2007;

Maior máxima média: 32,4°C dias 04 e 05/05/2024;

Menor máxima absoluta: 11,5°C dias 30/05/2007 e 18/05/2022 em São Mateus, Zona Leste e Perus, Zona Norte;

Maior máxima absoluta: 33,8°C dia 04/05/2018 no Campo Limpo, Zona Sul;

Os recordes de temperatura registrados na cidade, durante todos os meses, desde 2004 são:

Mínimas:

Menor mínima média: 3,2°C dia 30/07/2021;

Menor mínima absoluta: -3°C dia 30/07/2021 em Parelheiros, Zona Sul;

Maior mínima média: 24,3°C dia 04/02/2014;

Maior mínima absoluta: 26,4°C dia 02/10/2020 em São Miguel paulista, Zona Leste;

Máximas:

Maior máxima média: 37,3°C dia 02/10/2020;

Maior máxima absoluta: 27/09/2004 dia 27/09/2004 na Freguesia do Ò, Zona Norte;

Menor máxima média: 8,3°C dia 24/07/20113;

Menor máxima absoluta: 7,6°C dia 24/07/2013 em Parelheiros, Zona Sul e Freguesia do Ó, Zona Norte;