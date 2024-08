Com 80 pilotos, E-Stock 2024 define grid, calendário do segundo turno e traz novidades

A E-Stock 2024 definiu os 80 pilotos classificados para a disputa da segunda fase do campeonato virtual oficial da Stock Car Pro Series. Com patrocínio da Vivo Fibra Gamer, Extreme SimRacing, Banco BRB, Hankook Tires e Razer. Com nomes de destaque também nas pistas reais, a E-Stock conhece 40 pilotos que vão acelerar na categoria PRO e mais 40 que estarão no grid da AM.

A primeira fase foi concluída em 18 de agosto e selecionou dez nomes para a Super Final. Na categoria PRO, garantiram vaga o campeão do primeiro turno, Luiz Felipe Tavares, além de Victor Tieri, Victor Miranda, Jackson Resende e Neto Nascimento. Avançaram para a decisão do título na classe AM o campeão da primeira fase, Gelson Xavier, além de Gabriel Felipe, Felipe Mota, Bruno Campos e André da Croce.

Novidades para a segunda fase — Tal qual aconteceu no primeiro turno, as seletivas apontaram os mais rápidos na execução de quatro voltas consecutivas sem incidentes, com infinitas tentativas para cada candidato durante o período de 12 a 25 de agosto no Circuito de Navarra. As 40 melhores médias determinaram os classificados para a segunda fase na PRO, e os pilotos que finalizaram da 41ª à 80ª posição garantiram lugar para competir na categoria AM.

Entre os classificados destacam-se nomes bastante conhecidos do universo do AV como Pedro Picanço — o mais rápido da seletiva —, Ralph Benitez, Victor Veloso, Daniel Mageste, Slan Santos e Luizinho Gonzaga. Também estão na lista Erick Schotten — piloto que neste ano faz sua estreia na Stock Series e já conquistou uma vitória na categoria de acesso —, Ernani Kuhn e Célio Vinícius, ambos competidores da Turismo Nacional.

Com o objetivo de deixar a competição mais dinâmica, nesta nova fase as corridas terão 30 minutos de duração, para as duas classes. As categorias vão correr em dias diferentes: a AM vai acelerar às quintas-feiras, enquanto a Pro correrá aos domingos, exceção ao dia 26 de outubro, quando a etapa será disputada no sábado.

Quatro etapas da categoria PRO terão transmissão ao vivo em conjunto com as etapas da Stock Car Pro Series, começando a partir de 8 de setembro. A classe AM abre a segunda fase do seu calendário na quinta-feira, 5 de setembro.

A seguir, confira os classificados para a segunda fase e o calendário completo.

Classificados para a segunda fase da E-Stock 2024

Categoria PRO (ordem pelos tempos mais rápidos na Seletiva)

1º – Pedro Picanço

2º – Leandro Werle

3º – Ralph Benitez

4º – Raphael Silva

5º – Victor Veloso

6º – Gabriel Correa

7º – Bruno Risseto

8º – Maico Rosa

9º – Gustavo Neves

10º – João Gabriel

11º – Daniel Mageste

12º – Lucas Werle

13º – André Garcia Nassutti

14º – Iuri Soares

15º – Fabio Henrique Candido

16º – Slan Santos

17º – Gabriel Paiva

18º – Edgard Mesquita

19º – Luizinho Gonzaga

20º – Gabriel Vernieri

21º – Rene Bajo

22º – Vinícius Burin

23º – Helder Fernando Cunha

24º – Fidel Moreira

25º – Raphael Lippi

26º – Pedro H. Moura

27º – Nicholas Pimenta

28º – Nícolas Amaral

29º – Estêvão Lourenço

30º – Emanuel Santos

31º – Bruno Bassan

32º – Enzo Ramos

33º – Erick Schotten

34º – Publio David

35º – Felipe G. Oliveira

36º – Ernani Kuhn

37º – Lucyano da Silva

38º – Leandro Rolim

39º – Henrique Pettinari

40º – Lucas Peck

Categoria AM (ordem pelos tempos mais rápidos na Seletiva)

1º – Junior Rinaldo

2º – Thiago Lima

3º – Célio Vinícius

4º – Paulo Nunes

5º – Raphael Bastos

6º – Heitor Pelincari

7º – Renan Cattucci

8º – Guilherme Barbato

9º – Fernando Takahashi

10º – Higor Hoffmann

11º – Leo Monfort

12º – Cassimiro Toledo

13º – Rodrigo Luiz

14º – Fernando Feitosa

15º – Fernando Signoretto

16º – João Pessatto

17º – Guilherme Braatz

18º – Fernando Agnolon

19º – Bruno Pio

20º – Everton Novacki

21º – Cheilon Camargo

22º – Adriano Coutinho

23º – Fernando Afonso

24º – Daniel Arthuzo

25º – Eduardo Kissilevitch

26º – Rodrigo Pedroso

27º – Caio Menezes

28º – Nick de Paula

29º – Leonardo Imolesi

30º – Paulo Rasec

31º – Jonathan Fonseca

32º – Augusto Gribel

33º – Ulisses Mantovani

34º – Carlos Erwig

35º – Leonardo Papst

36º – Arthur Pereira

37º – Felipe Pagni

38º – Leonardo Maciel

39º – Thiago Peres

40º – Bernardo Schramm

E-Stock 2024, segunda fase, calendário

Etapa 1: Navarra (05 e 08/09)

Etapa 2: Lédenon (12 e 15/09)

Etapa 3: Oschersleben (03 e 06/10)

Etapa 4: Virginia (24 e 26/10)

Etapa 5: Charlotte (31/10 e 03/11)

Etapa 6: Interlagos (21 e 24/11)