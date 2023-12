Com 6 mil títulos, livraria móvel da Unesp fica até dia 23 em Ribeirão Pires

A Livraria Móvel da Editora Unesp, que já circulou por dezenas de cidades do Estado, chegou a Ribeirão Pires. Nesta edição, o Book Truck visa estimular, por meio da campanha ‘Natal com Livros’, a prática da leitura entre o público infantil. A livraria móvel ficará estacionada próximo à Estação Ferroviária (Rua Capitão José Gallo) até 23 de dezembro, 10h às 19h, com a venda de mais de 6 mil títulos variados.

O catálogo de livros conta, ainda, com títulos de autores locais, como ‘Brilha, Brilha Adelina’, de Daniela Terehoff, ‘Cada Dinossauro é de um Jeito’, de Miguel Ângelo Andreozzi, ‘O Dia em que Apagaram o Sol’, de Robson Escobar, entre outros.

Além do acesso facilitado à leitura, o book truck também oferece descontos de 30% em livros a partir de R$2,50, e 40% de desconto para professores nos livros da Editora Unesp.

A Livraria Unesp Móvel, que incentiva a leitura e sua importância na transformação da sociedade levando livros dos mais variados temas, conta com uma área de 20 metros quadrados e estrutura montada sobre caminhão-baú.