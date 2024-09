Com 36,3°C, São Paulo tem recorde de calor no ano pelo terceiro dia seguido

Pelo terceiro dia seguido, a cidade de São Paulo registrou o dia mais quente do ano. Segundo medição feita pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), às 15h desta quinta-feira (26) foi registrada a temperatura de 36,3°C na estação meteorológica convencional do Mirante de Santana, na zona norte paulistana.

Na terça (24), o instituto já tinha realizado a medição de 35,4°C e, no dia seguinte, 35,9°C, no mesmo local.

Até então, o dia mais quente do ano havia sido 16 de março, com 34,7°C de máxima, em pleno verão.

A maior temperatura para o mês é de 24 de setembro do ano passado, com 36,5°C, também segundo o Inmet. A média máxima para o mês é de 25,2°C.

Segundo a meteorologista Helena Balbino, do Inmet, ainda é possível que esta marca suba mais até o fim do dia, mas a confirmação será feita apenas à noite, quando novos dados serão computados da estação convencional.

Meteorologistas explicam que uma onda de calor é quando a temperatura fica 5°C acima da média em ao menos cinco dias. Os 36,3°C medidos nesta quinta é 11,1°C mais quente que a média máxima histórica.

Conforme a Climatempo, o calorão ocorre em virtude de um bloqueio atmosférico se estabelece na região central do Brasil, intensificando a massa de ar quente, que impede a formação de nuvens carregadas e dificulta a passagem de frentes frias, favorecendo as temperaturas elevadas.

Por causa da baixa umidade do ar, a Grande São Paulo foi colocada em estado de atenção e o Inmet emitiu um alerta de grande perigo para toda a região central do país, pegando praticamente todo o estado de São Paulo –somente o litoral ficou fora.

Às 15h, de acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar estava em 18%, o menor índice do dia.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Por isso, a indicação é que as pessoas reforcem a ingestão de água e evitem exposição ao sol entre 11h e 16h.

TEMPERATURA SUPERA OS 40°C EM SETE MUNICÍPIOS PAULISTAS

O município de Valparaíso continua sendo o mais quente do estado de São Paulo nesta onda de calor. Após registrar 42°C na quarta, a temperatura caiu levemente e marcou 41,8°C nesta quinta, sendo a segunda temperatura mais alta do país, atrás apenas de Rondonópolis, no Mato Grosso, que registrou 42,5°C.

Outras seis cidades paulistas fizeram 40°C ou mais: Lins (41°C), Jales (40,7°C), Rancharia e Tupã (40,3°C), Bebedouro (40,1°C) e Presidente Prudente (40°C).

Esse cenário fez a Defesa Civil paulista emitir alerta máximo de incêndios para ao menos 48 cidades de São Paulo na última segunda-feira (23).

O calorão da semana poderá ter um refresco na sexta-feira (27), quando uma frente fria deverá trazer chuva e queda da temperatura –a máxima prevista é de de 28°C, aponta o Inmet. No sábado, os termômetros devem alcançar 20°C de máxima.