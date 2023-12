Com 30 novos ônibus, Diadema tem a frota mais nova da região

A Prefeitura de Diadema entregou na manhã deste sábado (09), no estacionamento do Paço Municipal, 30 novos ônibus zero quilômetro. Em 2022, foram entregues 33 ônibus e seis micro-ônibus também novos. Esta é a terceira entrega de veículos zero quilômetro para a frota de transporte público municipal em dois anos, o que eleva a idade média dos 137 veículos que circulam pela cidade para 3,5 anos. É a frota mais nova da região do Grande ABCD.

Os 30 novos veículos são ônibus modernos, que contam com suspensão a ar, entradas USB, GPS, wi-fi, sistema de climatização, poltronas ergonômicas mais confortáveis, elevador para pessoas com mobilidade reduzida, sistema de renovação de ar e motor com baixa emissão de poluentes (padrão Euro VI), de acordo com as normas de preservação do meio ambiente atuais. A entrega é mais um dos presentes para a população na celebração dos 64 anos da cidade, celebrado em 8 de dezembro.

O diretor do Sintetra (Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC), João Roberto da Silva, o Papa-Léguas, lembrou que os trabalhadores do transporte público fazem parte do desenvolvimento da cidade. “Esses novos ônibus garantem mais conforto para os passageiros, mas também melhores condições para os trabalhadores”, pontuou.

O secretário de de Mobilidade e Transporte de Diadema, Vanderly Lima, destacou que os 30 novos ônibus representam um investimento de R$ 22,5 milhões, que fazem parte do PDD – Plano Desenvolve Diadema, um pacote de investimentos que superam R$ 3 bilhões para os próximos dez anos. “É uma evolução na prestação do serviço público, uma prova de que o prefeito Filippi pensou no futuro da cidade sem esquecer do que precisa ser melhorado no presente”, afirmou.

A vice-prefeita Patty Ferreira parabenizou os trabalhadores da Suzantur, empresa que opera o sistema de transporte público municipal, por contarem agora com ferramentas de trabalho mais modernas. “O nosso prefeitão Filippi sempre diz que ninguém faz nada sozinho e são vocês quem nos ajudam a prestar um serviço cada vez melhor para a nossa população.”

O prefeito José de Filippi Junior destacou a importância dos investimentos da iniciativa privada para o desenvolvimento da cidade. “A empresa opera por concessão pública e está investindo mais de R$ 20 milhões na cidade. Assim como os R$ 60 milhões que serão investidos em breve na troca de 14 mil luminárias, que serão de LED, mais modernas, dando mais segurança para os moradores”, explicou. “Estamos recebendo ônibus modernos, menos poluentes, e é assim que a gente vai avançando”, concluiu. Estiveram presentes na entrega o gerente da Suzantur, Divaldo Freire, secretários municipais, vereadores e trabalhadores da empresa.

Acessibilidade

A entrega dos novos ônibus também marcou o lançamento das novas funcionalidades do aplicativo Citta Mobi Acessibilidade.O app, que já oferece informações sobre as linhas em tempo real, como localização dos ônibus, previsão de chegada no ponto em que a pessoa está e a duração aproximada do trajeto, agora também vai dar mais autonomia às pessoas com deficiência visual. O aplicativo tem o recurso do comando de voz para a orientação do caminho desejado, em versões no Android e IOS.

Se o usuário estiver em casa, por exemplo, e informar o endereço de seu destino, o aplicativo indica a melhor rota para chegar lá, aponta quais são as vias até o ponto de parada (vira aqui e ali), e avisa quando o ônibus está chegando ao ponto e a hora de embarcar. Depois, vai dando os nomes dos pontos de parada e avisa quando está chegando a parada selecionada e a hora de descer. Caso o usuário crie pontos de referência durante o trajeto, o aplicativo vai emitir um alerta sonoro quando o ônibus estiver passando por esses locais.

O assistente de voz do aplicativo dá mais autonomia ao deficiente visual, pois possibilita ao usuário salvar os locais que costuma passar e se tem obstáculos no percurso, e ele passa a indicar os nomes das ruas, e orienta sobre os cruzamentos e as condições desses caminhos.