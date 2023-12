Com 13º maior, paulistas vão aumentar recursos para consumo no Varejo em 23%, indica FecomercioSP

Com mais gente empregada no setor formal, o décimo terceiro salário deste ano não apenas será maior como terá um impacto ainda mais significativo sobre o Varejo paulista. Cálculos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) mostram que, em 2023, cerca de R$ 86,1 bilhões serão injetados na economia do Estado — um montante 13,6% maior do que o do ano passado. Em números absolutos, é um incremento de R$ 10,3 bilhões.

Se a maior parte desse valor será destinada à quitação de dívidas e para lidar com despesas comuns dessa época do ano, como IPTU, IPVA e gastos escolares, muita gente vai usar o dinheiro extra para ir às compras também. Na perspectiva da Federação, a tendência é que os recursos destinados ao consumo aumentem 23% em 2023 na comparação com o mesmo período do ano passado.

Isto é: se em 2022 cerca de R$ 14 bilhões foram utilizados para consumir, neste ano esse número superará a casa dos R$ 17 bilhões

Números como esses reforçam outra perspectiva: dezembro será o melhor da história do Comércio paulista em temos de faturamento. O setor deve somar receitas na ordem dos R$ 119,7 bilhões no período, o que representa uma alta de 5% em comparação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados da FecomercioSP.