Com 100% de multas digitais, Detran-SP economiza R$ 6 milhões em 1 ano

As medidas de transformação digital no Governo de São Paulo, em curso desde janeiro de 2023, permitem ganhos de sustentabilidade ambiental, eficiência administrativa e redução de despesas com a eliminação do uso de papel nas atividades da gestão.

Nesta semana, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) confirmou a economia de R$ 6 milhões ao ano com o fim dos registros de multas nos talonários impressos do transporte terrestre das autuações para microfilmagem.

Em 2020, apenas 1,1% das autuações no sistema do Detran-SP eram eletrônicas. O percentual saltou para 66% em 2023 no ano passado e, no primeiro bimestre deste ano, 87% das infrações foram registradas em meio totalmente digital.

“A virada digital é também uma virada de chave. A partir do momento em que a adotamos, não apenas as nossas rotinas, mas também a nossa mentalidade se transforma”, afirma Eduardo Aggio, diretor-presidente do Detran-SP.

Com o fim do talão de multas, a porcentagem atinge agora 100% – em todos os casos, o motorista multado pode requerer um comprovante em papel que pode ser impresso no ato da autuação.

“O auto de infração era lavrado na rua até se tornar um arquivo no sistema e ter o destinatário notificado. O arco temporal, que era de 15 dias, hoje é de três. A multa entra no sistema no mesmo dia”, diz Ícaro Eustachio, diretor de educação para o trânsito e fiscalização do Detran-SP. “O número de pessoas envolvidas no processo também caiu, permitindo a economia que alcançamos. Além disso, o formato digital evita fraudes e traz benefícios ao cidadão.”

O motorista autuado também é beneficiado porque pode optar pelo pagamento da multa com desconto de até 40%, por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Nos próximos meses, o Detran-SP também vai implementar a liberação de veículos apreendidos por meio de um sistema digital de acesso às cópias do auto de infração e do comprovante de recolhimento e remoção do veículo pelo portal do órgão.

Vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado, o Detran-SP tem convênio com a Polícia Militar para que os agentes de segurança atuem na fiscalização de tráfego e em ações específicas como a Operação Direção Segura Integrada, projetos, eventos e campanhas de educação para o trânsito.