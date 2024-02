Com 10 meses de funcionamento, Centro de Especialidades Oftalmológicas registra 2.400 atendimentos

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou em maio de 2023 o Centro de Especialidades Oftalmológicas. Perto de completar 10 meses de funcionamento, o equipamento municipal realizou 2.400 atendimentos.

O número representa uma média de 240 atendimentos por mês. Com o Centro de Especialidades Oftalmológicas, o morador não precisa se deslocar para fora do município para ter o diagnóstico ocular.

Os equipamentos que compõem o espaço foram viabilizados por meio de doação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estão disponíveis aparelhos como topógrafo de córnea, ultrassonografia, auto refrator e microscopia especular, que podem identificar enfermidades como descolamento de retina, glaucoma, catarata, retinopatia diabética, diagnósticos de tumores e entre outros.

Moradora de Ouro Fino, Lia Ruiz, 51 anos, aprovou o novo espaço e a velocidade do procedimento. “A equipe foi muito atenciosa no atendimento. Detectaram uma lesão na minha retina e prontamente já me encaminharam para um novo exame”, explicou.

O serviço é disponibilizado via encaminhamento das unidades de saúde e está localizado no Centro de Especialidades Médicas, na Avenida Humberto de Campos – 70, Vila Suissa.