Com 10 horas de shows, Arrocha Safadão reúne mais de 25 mil pessoas na Arena Castelão

Fortaleza foi palco de uma noite memorável com a segunda edição do projeto Arrocha Safadão, comandado por Wesley Safadão no último sábado (25). O cantor retornou à sua terra natal para liderar um evento grandioso no estacionamento da Arena Castelão. Reunindo um público de mais de 25 mil pessoas, o artista cantou até 7 horas da manhã, cantando também o repertório do projeto “Garota Vip” e do “TBT”.

O Arrocha Safadão, idealizado para homenagear o gênero musical que é a cara do Nordeste, trouxe um repertório especial e repleto de sucessos. A conexão de Wesley com Fortaleza ficou evidente durante o evento, organizado pela Camarote Shows.

Além do carisma e da energia contagiante de Safadão, o evento contou com as participações de Heitor Costa e Natanzinho Lima, que elevaram ainda mais o clima da festa. Músicas marcantes e envolventes garantiram que ninguém ficasse parado, tornando a noite inesquecível para todos. O momento foi ainda mais especial com a aparição surpresa de grandes nomes como Henry Freitas, Samyra Show e Kelvy Pablo, que dividiram o palco com Safadão.

Agora, Wesley se prepara para levar toda essa energia contagiante para Salvador, no próximo dia 8 de fevereiro. Com o sucesso da edição em São Paulo e Fortaleza, a expectativa para o próximo show do Arrocha Safadão é enorme, prometendo mais uma noite inesquecível, repleta de música e muita diversão.