Com 1.027 vagas em diversas áreas, concurso da Embrapa encerra inscrições nesta sexta (17)

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) anunciou a realização de um concurso público inédito desde 2009, ampliando as oportunidades de ingresso no órgão. Com uma nova data para inscrições, que se encerram nesta sexta-feira (17), às 18h, o edital oferece um total de 1.027 vagas em diversas áreas.

O concurso abrange todos os níveis de escolaridade, com salários que podem alcançar até R$ 12,8 mil. As vagas disponíveis são destinadas a cargos como pesquisador, analista, assistente e técnico, e estão distribuídas entre ampla concorrência e cotas para pessoas com deficiência (PCDs) e pessoas pretas e pardas.

As inscrições devem ser feitas através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do processo seletivo. O prazo original para as inscrições expiraria na última terça-feira (14), mas foi estendido para permitir maior participação dos interessados.

O concurso, que não acontecia em nível nacional desde 2009, já havia sido mencionado pelo presidente da Embrapa no ano passado. O novo edital contempla áreas tradicionais da instituição, como advocacia, entomologia e melhoramento genético, além de novas demandas que emergiram na última década, como biologia sintética e ciência de dados.

Das 1.027 vagas, 719 são destinadas à ampla concorrência, 103 para PCDs e 205 para candidatos pretos ou pardos. A distribuição das vagas inclui:

404 para analista;

319 para pesquisador;

242 para técnico;

62 para assistente.

Os requisitos variam conforme o cargo: assistentes devem ter pelo menos o 5º ano do ensino fundamental, enquanto técnicos necessitam de formação técnica ou ensino médio. Os analistas precisam ter graduação nas áreas especificadas no edital, enquanto pesquisadores devem possuir mestrado específico.

Além dos salários competitivos, que variam de R$ 2.186,19 para assistentes até R$ 12.814,61 para pesquisadores, os funcionários da Embrapa terão acesso a uma série de benefícios que incluem assistência médica e auxílio alimentação/refeição.

Os aprovados poderão ser lotados na sede da empresa em Brasília ou em uma das 43 unidades espalhadas pelo Brasil. As inscrições permitem que os candidatos escolham suas preferências quanto ao cargo e à localidade de trabalho.

A jornada laboral será de 40 horas semanais e as taxas de inscrição também variam conforme o cargo: R$ 170 para pesquisador, R$ 150 para analista, R$ 80 para técnico e R$ 60 para assistente. Existe ainda a possibilidade de isenção da taxa para doadores de medula óssea registrados no CadÚnico.

O processo seletivo envolverá várias etapas: provas objetivas e discursivas, além de avaliações práticas e análise de títulos apenas para o cargo de pesquisador. As provas estão agendadas para o dia 23 de março de 2025.

Os principais marcos do cronograma do concurso incluem:

Inscrições: até 17/01/2025 às 18h

até 17/01/2025 às 18h Pagamento das inscrições: até 4/2/2025

até 4/2/2025 Divulgação dos locais das provas: 07/03/2025

07/03/2025 Aplicação das provas: 23/03/2025

23/03/2025 Divulgação dos gabaritos: 28/03/2025

28/03/2025 Resultado final das provas objetivas: 22/04/2025

A Embrapa destaca que as opções disponíveis na inscrição englobam uma variedade abrangente nas áreas científicas propostas.