Colômbia supera Uruguai mesmo com um a menos e vai à final da Copa América

A Colômbia venceu o Uruguai por 1 a 0 na semifinal da Copa América nesta quarta (10), no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA). Lerma fez o gol colombiano com assistência de James Rodríguez.

A Colômbia vai enfrentar a Argentina na grande final da Copa América. A decisão será no domingo (14), no Hard Rock Stadium em Miami.

O Uruguai fica em Charlotte, onde será a disputa pelo 3º lugar contra o Canadá. O jogo acontece no sábado (13).

COMO FOI O JOGO

Celeste desperdiça, Colômbia aproveita. Os colombianos oferecerem um jogo disputado desde o começo, mas as melhores chances da primeira etapa vieram com o Uruguai. Darwin Nuñez acabou mandando para fora do alvo em pelo menos duas oportunidades claras de gol. Já a Colômbia levou mais perigo na bola parada, quando abriu o placar em jogada de escanteio.

No momento em que a Colômbia era melhor, Muñoz levou o segundo cartão amarelo após uma cotovelada em Ugarte. O lateral havia acabado de criar uma boa chance com Richard Ríos, mas caiu na provocação uruguaia e deixou os adversários em vantagem numérica no final da primeira etapa.

O clima do jogo esquentou com muitas faltas e a bola parou de chegar com perigo no ataque. Richard Ríos fazia uma boa partida e precisou ser substituído por dores no joelho após lance duro. A lesão fez Néstor Lorenzo mexer no meio de campo colombiano, e o jogo passou a ficar mais favorável para o Uruguai.

Pressão final. Com Arrascaeta e Suárez em campo, os uruguaios melhoraram e tiveram uma sequência de oportunidades nos minutos finais. A melhor chance foi do ex-jogador do Grêmio, que viu uma de suas finalizações parar na trave. O meia do Flamengo também errou o alvo já nos acréscimos.

Lances de destaque

Quase o primeiro. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Valverde lançou para Darwin Nuñez na entrada da área. O atacante ganhou da zaga no domínio e finalizou rasteiro, mas passou raspando na trave direita do goleiro.

Os uruguaios criaram mais uma grande chance aos 27 minutos. Darwin Nuñez cortou para o meio e finalizou de fora da área, e dessa vez a bola passou por cima do gol.

Aos 39, James Rodríguez bateu escanteio pelo lado direito. A bola viajou até a segunda trave e achou Lerma, que cabeceou firme do alto para o chão, passando entre o goleiro e a trave para o fundo da rede.

Aos 44, Muñoz faz jogada com Richard Ríos, que finaliza bem buscando o canto. O goleiro uruguaio fez defesa difícil.

Aos 26 minutos do segundo tempo, Suárez recebeu passe e invadiu a área livre para chutar. A finalização bateu na trave esquerda de Vargas.

O goleiro uruguaio saiu errado aos 42 minutos. Sinisterra pegou a bola, passou para Castaño que deixou para Uribe fazer com muita liberdade. O camisa 15 chutou para fora e perdeu a chance de resolver a semifinal.

Já nos acréscimos, Uribe perdeu mais uma chance chutando de dentro da área, mas essa pegou no travessão após desvio de Rochet.

URUGUAI

Rochet; Cáceres, Giménez e Olivera (Arrascaeta); Ugarte, Valverde, De la Cruz (Canobbio) e Bentancur (Varela) (Suárez); Pellistri (Olivera), Maxi Araújo e Darwin Núñez. T.: Marcelo Bielsa

COLÔMBIA

Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Cuesta e Mojica; Richard Ríos (Uribe) e Lerma; James Rodríguez (Castaño), Jhon Arias (Santiago Arias) e Luis Díaz (Sinisterra); Córdoba (Mina). T.: Néstor Lorenzo

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos (MEX)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartões amarelos: De La Cruz, Varela, Gimenez; Muñoz (2), James Rodríguez, Castaño, Cuesta

Cartão vermelho: Muñoz (dois amarelos)

Gols: Lerma