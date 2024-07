Colômbia não perde há 28 jogos, mas último algoz foi a Argentina

Dia 1º de fevereiro de 2022. Foi nessa data, há dois anos e meio, que a Colômbia conheceu sua última derrota: 1 a 0 para a Argentina. Sem Messi em campo, Lautaro Martínez fez o único gol do jogo. De lá pra cá, os colombianos entraram em campo 28 vezes, derrubaram gigantes e nunca mais foram derrotados.

Naquela Data Fifa, a Colômbia praticamente deu adeus às chances de se classificar para a Copa do Mundo. O time que era dirigido por Reinaldo Rueda perdeu também para o Peru e nem as duas vitórias nas rodadas finais foram suficientes para colocar o time na zona de classificação.

Rueda deixou o comando técnico e a a seleção foi dirigida em um amistoso pelo treinador do sub-20 Hector Cardenas até a escolha de Néstor Lorenzo para assumir a equipe. Lorenzo fora auxiliar de José Pékerman por 13 anos na carreira, mas tinha somente um trabalho como treinador principal no Melgar (PER).

Lorenzo estreou com três vitórias, depois empatou duas vezes, voltou a vencer outrass duas e teve seu primeiro teste de fogo contra a poderosa Alemanha. Em Gelsenkirchen, Luis Díaz e Cuadrado comandaram a vitória por 2 a 0 dos colombianos, que chegavam a 11 jogos de invencibilidade.

Como gritavam os colombianos na arquibancadas do Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), na semifinal da Copa América, o time começou a acreditar: “sim, nós podemos”. A próxima grande vítima seria o Brasil, em Barranquila (COL), com vitória por 2 a 1.

A Colômbia, então, foi provar o seu poderio em Londres: 1 a 0 em cima da Espanha, atual finalista da Eurocopa. A vitória nesse amistoso abriu o ano de 2024 e deu ainda mais moral para o time chegar até onde não chegava há 23 anos: a final da Copa América.

Para continuar o sonho, a Colômbia vai ter que passar por cima daqueles que foram os últimos a saírem vitoriosos contra a equipe de Néstor Lorenzo. E, dessa vez, Messi ainda estará em campo.

Sequência de 28 jogos de invencibilidade:

Colômbia 3 x 0 Bolívia (Eliminatórias da Copa, 2022)

Colômbia 1 x 0 Venezuela (Eliminatórias da Copa, 2022)

Colômbia 1 x 0 Arábia Saudita (Amistoso 2022)

Colômbia 4 x 1 Guatemala (Amistoso 2022)

Colômbia 3 x 2 México (Amistoso 2022)

Colômbia 2 x 0 Paraguai (Amistoso 2022)

Colômbia 0 x 0 Estados Unidos (Amistoso 2023)

Colômbia 2 x 2 Coreia do Sul (Amistoso 2023)

Colômbia 2 x 1 Japão (Amistoso 2023)

Colômbia 1 x 0 Iraque (Amistoso 2023)

Colômbia 2 x 0 Alemanha (Amistoso 2023)

Colômbia 1 x 0 Venezuela (Eliminatórias da Copa, 2023)

Colômbia 0 x 0 Chile (Eliminatórias da Copa, 2023)

Colômbia 2 x 2 Uruguai (Eliminatórias da Copa, 2023)

Colômbia 0 x 0 Equador (Eliminatórias da Copa, 2023)

Colômbia 2 x 1 Brasil (Eliminatórias da Copa, 2023)

Colômbia 1 x 0 Paraguai (Eliminatórias da Copa, 2023)

Colômbia 1 x 0 Venezuela (Amistoso 2023)

Colômbia 3 x 2 México (Amistoso 2023)

Colômbia 1 x 0 Espanha (Amistoso 2024)

Colômbia 3 x 2 Romênia (Amistoso 2024)

Colômbia 5 x 1 Estados Unidos (Amistoso 2024)

Colômbia 3 x 0 Bolívia (Amistoso 2024)

Colômbia 2 x 1 Paraguai (Copa América 2024)

Colômbia 3 x 0 Costa Rica (Copa América 2024)

Colômbia 1 x 1 Brasil (Copa América 2024)

Colômbia 5 x 0 Panamá (Copa América 2024)

Colômbia 1 x 0 Uruguai (Copa América 2024)