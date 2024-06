Colômbia goleia Costa Rica e vai às oitavas da Copa América

A Colômbia venceu a Costa Rica por 3 a 0 nesta sexta (28) pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América. A partida foi realizada no Estádio State Farm, em Glendale.

Luis Díaz, Sanchez e Córdoba marcaram para os colombianos. Os gols saíram aos 30′ do 1º T, 14′ do 2º T e 17′ do 2º T.

A Colômbia lidera o Grupo D no momento com 6 pontos e está classificada para as quartas de final. O próximo jogo será contra o Brasil na terça-feira (2).

A Costa Rica ocupa atualmente a terceira posição com 1 ponto, conquistado no empate com a seleção brasileira. O jogo contra o Paraguai também será na terça.