Colo-Colo e Jacobina: jogo cancelado sem consequências no Campeonato Baiano

O confronto programado entre Colo-Colo e Jacobina foi oficialmente cancelado, conforme anunciou a Federação Bahiana de Futebol (FBF) nesta quinta-feira, 20. A partida, que estava marcada para ocorrer no sábado, 22, em Feira de Santana, não terá mais impacto na classificação do Campeonato Baiano, visto que ambas as equipes já garantiram seu rebaixamento.

Em comunicado, a FBF esclareceu que a realização do jogo resultaria apenas em custos desnecessários, uma vez que o resultado não influenciaria a posição das equipes na tabela. A federação assegurou que essa decisão não prejudica os outros clubes que participam da competição.

Além do pedido dos clubes envolvidos, o cancelamento recebeu o apoio da TVE, que detém os direitos de transmissão do Campeonato Baiano. “Dado que Colo-Colo e Jacobina já estão rebaixados para a Série B de 2026 e considerando que a anulação da partida não traz danos aos demais competidores, a FBF decidiu acatar os pedidos com o consentimento da TVE”, afirmou a federação em seu comunicado oficial.

Atualmente, tanto Colo-Colo quanto Jacobina ocupam as últimas posições da tabela, com o Colo-Colo em 10º lugar e o Jacobina em 9º, ambos acumulando apenas três pontos ao longo da competição. Até o fechamento desta matéria, não houve manifestação pública por parte das equipes nas redes sociais sobre a suspensão do jogo.