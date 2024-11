Colisão entre cinco veículos provoca morte e interdição na Rodovia Anhanguera

Na madrugada deste domingo, dia 17, um grave acidente automobilístico envolvendo cinco veículos na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, culminou na morte de um idoso de 78 anos e deixou três outras pessoas feridas. O sinistro ocorreu por volta da 1h da manhã, nas proximidades do quilômetro 13, no bairro Parque São Domingos, situado na Zona Norte da capital paulista.

Conforme informações fornecidas pela concessionária CCR AutoBAn, responsável pela administração da rodovia, bem como pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, a tragédia foi desencadeada por um automóvel que permaneceu estacionado na via devido a falhas mecânicas. A presença inesperada do veículo na pista impediu que os carros subsequentes pudessem frear ou desviar a tempo, resultando em múltiplas colisões.

Em decorrência do acidente, a Rodovia Anhanguera teve seu tráfego interrompido no sentido interior por aproximadamente quatro horas. Após os esforços das equipes de emergência e dos órgãos responsáveis para liberar a pista e normalizar o trânsito, o fluxo de veículos foi restabelecido.

O incidente sublinha mais uma vez a importância de se manter a manutenção adequada dos veículos e a atenção redobrada nas vias públicas, especialmente em horários de menor visibilidade. As autoridades seguem investigando as circunstâncias exatas do acidente para prevenir futuras ocorrências semelhantes.