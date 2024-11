Colin Petersen, primeiro baterista dos Bee Gees, morre aos 78 anos

Colin Petersen, reconhecido como o primeiro baterista do icônico grupo Bee Gees, faleceu aos 78 anos. A notícia de sua morte foi divulgada na última segunda-feira (18/11) pelo grupo Best of Bee Gees, que presta tributo à lendária banda britânica. Em sua declaração, o grupo manifestou profundo pesar pela perda do australiano, embora a causa do falecimento não tenha sido divulgada.

“Com imensa tristeza, comunicamos o falecimento de nosso estimado amigo Colin ‘Smiley’ Petersen. Sua presença enriqueceu nossas vidas e fortaleceu nosso grupo com amor, carinho e respeito”, expressou o grupo cover, que contava com a colaboração de Petersen.

Petersen integrou o Bee Gees entre 1966 e 1969, período durante o qual os irmãos Gibb, fundadores da banda, afirmam que sua contribuição foi “essencial” para o sucesso que alcançaram.

Este mês também marcou a perda de Dennis Bryon, outro ex-baterista do Bee Gees, que faleceu no dia 14. Com o falecimento de Petersen, Barry Gibb permanece como o único membro sobrevivente da formação original da banda.

Colin Petersen deixa sua esposa Joanne e dois filhos, Ben e Jaime, que lamentam sua partida.