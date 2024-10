Coligação de Marcelo Lima elege o maior número de vereadores em São Bernardo

Encabeçada por Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, a coligação “SBC Cada Vez Melhor” elegeu o maior número de vereadores na Câmara Municipal para a legislatura 2025-2028. Ao todo, 12 candidatos da coligação foram eleitos – cinco do Podemos, três do PRTB, dois do Avante, um do PMB e um do Agir.

Foram eleitos: Danilo Lima (Podemos), Ivan Silva (PRTB), Fran Silva (Avante), Gordo da Adega (Podemos), Sandra do Leite (Podemos), Edmar Aragão (Avante), Netinho Rodrigues (Podemos), Henrique Kabeça (PMB), Aurélio (Podemos), Joilson Santos (PRTB), Watanabe (PRTB) e Toninho Tavares (Agir).

A coligação “SBC Cada Vez Melhor” é composta por cinco partidos: Podemos, PRTB, PMB, Avante e Agir. Todos eles elegeram vereadores. Vencedor do primeiro turno, com 28,64% dos votos, e na disputa do segundo turno para prefeito, Marcelo Lima conta com uma forte base de apoio ao seu plano de governo.

Na noite desta segunda-feira (7), o candidato a prefeito deu o pontapé inicial à campanha do segundo turno. Ele reuniu todos os 145 candidatos a vereador da sua coligação para agradecer o empenho deles na corrida eleitoral e para parabenizar os eleitos.

“Não há razão para ninguém ficar desanimado. Vocês deram a cara a tapa, foram às ruas, conversaram com as pessoas nos bairros, nas feiras, nas igrejas. Apresentaram projetos e mostraram aquilo em que realmente acreditam e querem realizar. Vocês já são vencedores por terem se colocado à disposição e por terem levado suas propostas a São Bernardo. Agora, é seguir firmes na nossa caminhada”, declarou.

Marcelo também destacou os próximos passos para a vitória no segundo turno. “Vamos apresentar propostas, mas, antes de tudo, mostrar os resultados do nosso trabalho, que melhorou a vida de quem vive em São Bernardo nos últimos anos. Eu me preparei e estou pronto para ser o próximo prefeito de São Bernardo do Campo”, afirmou.