Coletivo TEAção e Movimento Mãe Onça promovem evento pelo Dia das Mulheres

No último domingo (9), o Coletivo TEAção e o Movimento Mãe Onça realizaram um encontro especial em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, destacando a importância do cuidado com quem cuida. O evento reuniu mães atípicas para um momento de acolhimento, troca de experiências e reflexões sobre os desafios da maternidade de crianças com deficiência e autismo.

Com rodas de conversa e atividades voltadas para o bem-estar, o encontro reforçou a necessidade das redes de apoio para essas mulheres, que frequentemente dedicam-se integralmente ao cuidado dos filhos e acabam negligenciando a própria saúde física e mental.

Divulgação

“A gente fala muito sobre inclusão, mas muitas vezes esquecemos das mães que estão na luta pelos filhos e filhas. O auto cuidado é necessidade pra manutenção da nossa saúde mental “, afirmou Regiane Soares, presidenta do coletivo TEAção e coordenadora do movimento Mãe Onça.

A iniciativa reforça a urgência de ampliar o olhar para as mães atípicas, garantindo que tenham suporte emocional e estrutural para seguirem firmes na jornada da inclusão, falando e valorizando as mulheres para além do cuidado da maternidade.