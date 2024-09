Coletivo Menelão de Teatro apresenta “TREINALHAÇO” em Santo André e Ribeirão Pires

Em 2024, o Coletivo Menelão ( @coletivomenelao ) completa dez anos de trajetória e, para marcar essa celebração, o grupo do ABC Paulista está realizando uma grande mostra de repertório circulando com apresentações gratuitas pelas sete cidades do Grande ABC e Capital.

Em outubro, o grupo inicia a temporada de circulação do espetáculo TREINALHAÇO – a competição de quem erra mais”, que narra a história de uma dupla de palhaços que se reencontram após anos de separação. Tomados por um inesperado espírito de competição, eles passam a se desafiar diversas maneiras muito divertidas e inusitadas, na tentativa de finalmente comprovar qual dos dois é o melhor.

No dia 04 de outubro de 2024 (sexta-feira), às 10h, com entrada gratuita e tradução em LIBRAS, o espetáculo será apresentado na EMIA Aron Feldman, Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique, que fica na Avenida Itamarati, 536 – Vila Curuçá, em Santo André (SP).

E no dia 19 de outubro de 2024 (sábado), às 15h, com entrada gratuita, a apresentação será realizada na EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires, que fica na Rua Yutaka Ishihara, 218 – Pastoril – Ribeirão Pires (SP).

“TREINALHAÇO” é um espetáculo de palhaçaria para todas as idades, que faz uma reverência a palhaçaria clássica e às reprises e cultura circense tão conhecidas Brasil afora.

De forma sensível e poética, a montagem dialoga com o público infanto-juvenil sobre o conflito natural presente da ideia de acerto versus erro, além de provocar uma reflexão sobre a competitividade do mundo contemporâneo.

As ações fazem parte do projeto “Coletivo Menelão – 10 anos de insistência no ABC Paulista”, contemplado no edital de Difusão Cultural da Lei Paulo Gustavo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com o qual o grupo celebra dez anos e compartilha suas reflexões sobre a produção teatral feita nas bordas da capital, entre as proximidades e distâncias da cena teatral de São Paulo.

A equipe criativa do Coletivo Menelão é formada pelo quarteto Caroline Varani, Denise Hyginio, Mica Matos e Raffael Santos, todos artistas residentes no ABC paulista, mas conta com uma equipe de mais de vinte pessoas que colaboram em seus espetáculos, tanto no trabalho artístico quanto técnico.

Serviço: Espetáculo “TREINALHAÇO – a competição de quem erra mais”

Com Coletivo Menelão de Teatro

Sinopse: Após anos sem fazer seu espetáculo, a palhaça Curtiça e o palhaço Mais ou Menos se reencontram. No entanto, nenhum dos dois conseguiu superar o fatídico dia em que a dupla se separou. Dominados pela mágoa, surge entre eles o espírito da competição. Numa sequência de desafios clássicos, os palhaços tentarão provar um ao outro qual dos dois é o melhor!

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre – Gênero: Comédia / Circo

Quando: 04 de outubro de 2024 (sexta-feira) – Horário: 10h

Onde: EMIA Aron Feldman – Endereço: Av. Itamarati, 536 – Vila Curuçá (Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique) – Santo André – SP

Acessibilidade: Tradução em LIBRAS

Não possui estacionamento. Capacidade: Espaço aberto sem capacidade limitada – Em caso de chuva a apresentação não acontece e a data será remarcada

Quando: 19 de outubro de 2024 (sábado) – Horário: 15h

Onde: EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires – Endereço: R. Yutaka Ishihara, 218 – Pastoril – Ribeirão Pires – SP

Não possui estacionamento. Capacidade: Espaço aberto sem capacidade limitada – Em caso de chuva a apresentação não acontece e a data será remarcada